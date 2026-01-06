Cine este Babasha de la Desafio: Aventura. A cântat cu Coldplay în România și provine dintr-o familie de artiști

Babasha, tânărul artist care a cântat cu Coldplay în 2025, face senzație în competiția Desafio: Aventura din Thailanda. Membru al echipei Luptătorii, el își testează limitele într-o experiență plină de provocări.

Cine este Babasha de la Desafio: Aventura

Babasha, tânărul artist care a urcat pe scena Coldplay, se reinventează într-o competiție extrem de provocatoare, Desafio: Aventura, transmisă de PRO TV. La doar 23 de ani, face parte din echipa Luptătorii și își propune să își depășească limitele, arătând o nouă latură a personalității sale.

Vlad Babașa, cunoscut publicului sub numele de Babasha, este un tânăr născut și crescut într-o familie de artiști. Mama sa, Carmen Babașa, cunoscută sub numele de scenă Carmen de la Roma, este o interpretă renumită de manele, având colaborări cu nume mari precum Jean de la Craiova și Luis Gabriel. Tatăl său, Costel Babașa, activează tot în domeniul muzical, contribuind la formarea artistică a copiilor săi.

Ambițios și determinat, Babasha a ales să-și dezvolte talentul la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a studiat pentru a-și perfecționa tehnicile vocale și a-și construi o carieră solidă. Talentul său nu doar că l-a consacrat pe plan local, dar l-a și propulsat pe scena internațională.

În 2025, a avut onoarea de a cânta alături de Chris Martin de la Coldplay, interpretând piesa „Păi Naa” în cadrul concertului susținut de celebra trupă la București. Acest moment de excepție a marcat o premieră pentru România și a adus piesa în topul trending-ului pe YouTube, acumulând peste 9 milioane de vizualizări în doar două săptămâni. Până în 2026, videoclipul piesei a depășit 89 de milioane de vizualizări.

Citește și: Cum arată casa lui Babasha. Vila se află în Hâtz Residence și a cumpărat-o de la Dorian Popa: „Îl vreau pe el aici”

Citește și: Babasha a răbufnit după ce a fost criticat pentru modul în care și-a cerut iubita în căsătorie: „Sunteți plini de ură. Comentați până și de copilul meu”

Artistul face parte din echipa „Luptătorilor” la Desafio

Acum, Babasha își lasă în urmă lumea concertelor și a reflectoarelor pentru a se aventura în sălbăticie. În cadrul emisiunii Desafio: Aventura, artistul face parte din echipa Luptătorii, alături de alți 23 de concurenți împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii.

Cu toții sunt puși la încercare într-un mediu extrem de dur, în jungla thailandeză, unde trebuie să supraviețuiască fără confortul cotidian, să-și procure hrana și să-și construiască adăposturi.

Citește și: Ce fel de mamă este Nicole Cherry pentru Anastasia. Fiica vedetei are 4 anișori: „Suntem prietene, dar…”

Citește și: Cătălin Scărlătescu, primele imagini cu noua iubită. Cine este Elena Gogean, femeia care a înlocuit-o pe Doina Teodoru

Babasha a recunoscut că participarea la show reprezintă mai mult decât o simplă aventură.

„Este un test de anduranță, autocontrol și maturitate. Viața mi-a oferit multe momente spectaculoase, dar și lecții grele. Acum vreau să demonstrez că pot fi la fel de puternic și într-un mediu fără lux, fără fani și fără muzică”, a declarat artistul.

Această experiență este o oportunitate de a-și demonstra rezistența fizică și psihică, dar și capacitatea de a face față oricărei provocări.

După ce a cucerit publicul alături de artiști precum Inna, Delia și Antonia, Babasha își propune să cucerească acum și inimile telespectatorilor prin determinarea sa.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Babasha

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News