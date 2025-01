Babasha a răbufnit după ce a fost criticat pentru modul în care și-a cerut iubita în căsătorie: „Sunteți plini de ură. Comentați până și de copilul meu”

Babasha a răbufnit după ce a fost criticat pentru modul în care a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Mălina Ciubotariu. Cererea a avut loc pe scenă, în noaptea dintre ani. Artistul în vârstă de 22 de ani și iubita lui vor deveni părinți pentru prima oară în 2025.

Comentariile răutăcioase care l-au afectat pe Babasha

Vlad Babașa, cunoscut publicului drept Babasha, a avut un 2024 memorabil. Melodiile sale au ajuns în trending, a cântat în deschiderea Coldplay la concertele trupei de pe Arena Națională și a aflat că va deveni tată. Finalul de an l-a prins pe cântăreț pe scenă, unde a bifat un alt moment important, s-a logodit cu iubita lui, Mălina Ciubotariu.

Babasha a împărtășit momentul emoționant cu cei peste 280.000 de urmăritori de pe Instagram, sfârșind prin a fi dezamăgit de reacțiile unora dintre ei. Cu toate că majoritatea mesajelor au fost pozitive, artistul a ținut să le transmită un gând celor care l-au criticat.

„Și în noaptea dintre ani sunteți plini de ură. Numai oameni răutăcioși. Am cerut-o pe Mălina aseară pentru sufletul meu și al ei. Pentru iubirea noastră, nu pentru oamenii răutăcioși. Nu mai judecați voi că nu știți prin câte am trecut să ajung astăzi cine sunt. Câte am îndurat ca să reușesc și să mă întrețin singur, lucru pe care îl fac de trei-patru ani încoace, fără să sun la mami și la tati. Au și ei destule pe cap. Am fost un copil muncitor de mic și nu am dat pe afară de bani. Nici eu, nici familia mea”, a scris tânărul la Instagram Story.

„Sunteți ceva groaznic.”

Și-a continuat mesajul reiterând cât de mult a muncit și cât de multe se întâmplă dincolo de ce văd oamenii pe scenă sau în mediul online.

„Voi care stați toată ziua să comentați până și de copilul meu și de familia mea și de orice zic sunteți ceva groaznic. Nu vedeți că la orice postare, nu contează a cui este, trebuie să existe un om cel puțin care să aibă ceva de comentat?”, a mai spus Babasha, în mediul online.

Citește și: Reacția surorii lui Babasha după ce fratele ei a fost huiduit pe scena concertului Coldplay. „Voi ce ați realizat în viață?”

„Eu știu ce urmăresc și ce suflet am și cât iubesc oamenii și pe Dumnezeu.”

Cântărețul de manele este dezamăgit că tot ceea ce face este întors împotriva sa și a celor dragi lui. Cu toate că, așa cum spuneam, majoritatea comentariilor publice sunt pozitive, mesajele private pot reflecta o altă realitate.

„Nici dacă faci bine nu ești apreciat, nici dacă vorbești frumos. În schimb, dacă unii scot melodii numai cu înjurături și instigă la ură și la lipsa de Dumnezeu, nu aveți nimic împotrivă. E OK, nu mă dați înapoi. Eu știu ce urmăresc și ce suflet am și cât iubesc oamenii și pe Dumnezeu. Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături. E normal să vă uitați cu invidie și să vă mănânce pielea de egoism pentru că, în loc să vă axați pe voi să vă faceți bine, încercați să îi faceți pe alții să renunțe. REVENIȚI-VĂ!!!”, a continuat.

„Nimeni nu este perfect, toți greșim, că asta ne face să fim oameni. Nici eu și nici colegii mei nu suntem perfecți, nici Mălina, nici familia mea, nici voi, nici nimeni. De aici trebuie să ne motivăm să ne perfecționăm”, a completat artistul.

Babasha a încheiat urându-le „să se facă bine” celor care au instigat la ură împotriva sa și a familiei sale.

Citește și: Babasha și Coldplay, două stiluri muzicale diferite. Versurile hitului „Paradise” versus versurile manelei „Păi Naa”

Babasha, pregătit să devină tată

Imaginile cu logodna dintre Babasha și Mălina Ciubotariu au cumulat 70.000 de aprecieri pe conturile lor de socializare și peste 300 de comentarii. În videoclip, Mălina este surprinsă izbucnind în lacrimi în momentul în care iubitul ei se așază într-un genunchi.

„Mulțumesc 2024! Mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat. Anul în care am trecut de la o extremă la alta. Anul în care am aflat cine sunt cu adevărat! Mulțumesc, Doamne, pentru muzică. Mulțumesc pentru formație. Mulțumesc pentru susținători. Mulțumesc pentru toții copiii care mă iubesc. Mulțumesc pentru echipa cu care lucrez zi și noapte pentru proiectul ăsta frumos. Mulțumesc pentru evenimente, mulțumesc pentru Coldplay, mulțumesc pentru liniște și mulțumesc pentru mărirea familiei mele. Mulțumesc 2024 pentru Mălina și Cairo!

2025, te aștept mai pregătit decât oricând cu armele încărcate!”, a scris solistul în descrierea postării.

Citește și: Babasha va fi tată pentru prima dată. Artistul și iubita lui, Mălina, au dezvăluit sexul bebelușului / Video

Ce semnificație are numele pe care Babasha și Mălina l-au ales pentru fiul lor

Babasha și Mălina Ciubotariu vor avea un băiețel pe care îl va chema Cairo, prenume derivat din arăbescul al-Qāhirah, care semnifică „cel puternic” sau „cel victorios”.

„Prin cuvinte n-am puterea să spun pe deplin

C-am să te iubesc o viață sună prea puțin

Vreau măcar să știi sigur că am să fiu mereu

Cel mai mare fan al tău atunci când ți-este greu!”, sunt versurile pe care interpretul de manele i le-a dedicat logodnicei sale în seara în care a cerut-o în căsătorie.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News