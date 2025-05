Daiana Anghel şi soţul ei, Sorin Gonţea, s-au despărţit. Anunţul făcut de influenceriţă: „Şi lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”

Într-o lume în care relațiile din showbiz sunt adesea expuse excesiv sau tratate cu superficialitate, povestea Daianei Anghel și a soțului său, Sorin Gonţea, părea să fie una dintre puținele excepții. Fosta prezentatoare TV și omul de afaceri au avut o relație discretă, ferită de scandaluri și rareori prezentă în presa mondenă. Tocmai de aceea, vestea despărțirii lor a venit ca un șoc pentru fanii care îi urmăreau cu admirație. Anunţul a fost făcut chiar de vedetă pe contul ei de socializare. Separarea a avut loc după mai bine de zece ani de relaţie.

Daiana Anghel şi soţul ei, Sorin Gonţea, s-au despărţit

Daiana Anghel şi Sorin Gonţea au pus punct mariajului. Fosta prezentatoarea a ales să facă anunțul într-o manieră elegantă, printr-un mesaj public în care și-a exprimat durerea cu maturitate și respect pentru trecutul comun.

Anunțul despărțirii a fost făcut pe rețelele de socializare, acolo unde Daiana este urmărită de zeci de mii de persoane. Cu un ton calm și asumat, fosta vedetă a dorit să lămurească situația înainte ca speculațiile să înceapă.

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cat și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt.



Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. Nu pentru că se întâmplă ceva rău. Ci pentru că, la un moment dat, binele care era comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi. Și atunci e nevoie ca fiecare să fie bine… separat.



Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine”. Dar n-ar fi fost acel „bine” sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie.

Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine. Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată.



Nu știu dacă a fost decizia „corectă” și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost.

Ne-am lasat timp sa trăim aceste momente de desprindere în tihnă, fără păreri nesolicitate din exterior, fără ochi aținti asupra noastră. Oricât de liniște ar fi, tot doare și ultimul lucru de care ai nevoie în astfel de momente este să te simți sub lupa celorlalți. Așa ca ne-am dat acest timp. Și singurul motiv pentru care există această postare, e ca ne știți împreună încă de la începutul meu cu voi. În rest, este un subiect pe care nu-mi doresc să-l dezvolt cu absolut nimeni, fie ca e vorba de voi, de cunoștințe care abia acum află sau rude. Suntem bine și vrem să fim bine în continuare. ❤️ „, a fost mesajul publicat de Daiana Anghel pe contul ei de socializare.

De la iubire la separare – o relație de peste un deceniu

Daiana Anghel și Sorin Gonţea au format un cuplu de peste 10 ani, dintre care șase ani i-au petrecut ca soț și soție. Căsătoria lor a avut loc într-un cadru restrâns, departe de camerele de filmat și de lumina reflectoarelor, așa cum și-au dorit întotdeauna.

Chiar dacă a renunțat în ultimii ani la expunerea intensă în mass-media, Daiana Anghel a continuat să fie activă în proiecte legate de comunicare, lifestyle și social media. Sorin Gonţea, la rândul lui, este cunoscut în mediul de afaceri pentru discreția și profesionalismul său.

Despărțirea a venit ca o confirmare a faptului că, indiferent de imaginea perfectă proiectată uneori în exterior, viața de cuplu rămâne un teritoriu complex, cu provocări și evoluții personale care pot duce în timp la decizii radicale.

