Cum s-a schimbat viața lui Sorin Gonțea și a Daianei Anghel după Power Couple: „Te mai ia și panica”

Sorin Gonțea și Daiana Anghel au câștigat primul sezon al emisiunii Power Couple de la Antena 1. Show-ul prezentat de Dani Oțil i-a supus pe aceștia mai multor teste pe care le-au trecut cu brio, lucru care a dus la întărirea căsniciei lor.

Cum s-a schimbat viața lui Sorin Gonțea și a Daianei Anghel după Power Couple

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au fost atât iubiți cât și contestați în timpul emisiunii Power Couple, pe care au reușit să o câștige după ce, inițial, au fost eliminați. Colegii au decis să îi readucă în competiție și, spre surprinderea tuturor, cuplul a plecat acasă cu trofeul și un premiu de 27.350 euro.

Așa cum era de așteptat, viețile lor s-au schimbat după competiție. Relația lor s-a sudat și mai mult, iar bucătarul a decis să facă o schimbare importantă.

„Am schimbat stilul de viață după Power Couple. Am slăbit 20 kg, am mers frecvent la sală. Odată cu criza vârstei, te mai ia și panica. Dacă nu ai făcut până atunci ce trebuia, începi de atunci să faci și asta am început eu să fac”, a afirmat Sorin Gonțea la Antena Stars.

De asemenea, cei doi au început să își împartă și activitățile casnice.

Citește și: Cum arăta Daiana Anghel la începutul carierei. Cine au fost bărbații care au cucerit-o, înaintea soțului ei, Sorin Gonțea

Citește și: Cristina Cioran credea că Alex Dobrescu s-a schimbat după ordinul de restricție: „A revenit la cum l-am cunoscut eu”

„Tot eu gătesc și acasă. Mai rar acasă, pentru că apuc destul de rar să gătesc acasă, dar sigur că tot eu. Sigur că da. Ar fi culmea. Ce să fac, eu să mă dau cu creme și ea să gătească? Fiecare face ce știe mai bine”, a precizat Gonțea, care este bucătar de meserie.

„Cu mențiunea că avem o femeie angajată 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, care se ocupă de partea de menaj!”, a completat Daiana Anghel.

Cum a trăit cuplul experiența Power Couple

Nimeni nu le dădea nicio șansă la marele trofeu, dar Daiana Anghel și Sorin Gonțea au surprins când au dat dovadă de tărie și unitate și au fost desemnați marii câștigători.

După ce a aflat că ea și soțul ei sunt primul Power Couple România, Daiana Anghel a precizat că trofeul câștigat reprezintă „depășirea tuturor fricilor și panicilor” sale.

Citește și: Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate. Artista nu își poate mișca mâna dreaptă

Citește și: Dana Budeanu, atac la adresa Cristelei și a lui Călin Georgescu: „Răul făcut înseamnă tot ceea ce este opus binelui suprem”

„Acest trofeu reprezintă forţa și puterea noastră, echilibrul și faptul că nu renunţăm. Niciuna dintre probe nu a fost ușoară, bazată pe noroc sau neșansă. Acest trofeu ȋnseamnă si depășirea tuturor fricilor și panicilor mele. Mai aveam puterea să ducem niște stage-uri, dacă mai erau. Experienţa Power Couple și câștigarea acestui trofeu se adaugă la lucrurile importante pe care le-am realizat ȋn viaţă”, spunea la momentul respectiv Daiana Anghel.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sorin Gonțea și Daiana Anghel

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News