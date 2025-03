Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate. Artista nu își poate mișca mâna dreaptă

Andreea Bănică (46 ani) trece printr-o perioadă dificilă, după ce s-a accidentat la mâna dreaptă și nu și-o mai poate folosi. Artista le-a povestit fanilor ei din mediul online despre perioada dificilă prin care trece, precizând că este nevoită acum să facă fizioterapie.

Andreea Bănică are probleme de sănătate

Andreea Bănică a mers la schi, unde s-a accidentat, ajungând să aibă mâna dreaptă bandajată și nu o poate folosi la capacitate maximă. Cântăreața a povestit că are nevoie de ajutor la activitățile zilnice, de abia reușind să își prindă puțin părul.

„Când mergi la schi dar cazi ca prostul din alte motive și ajungi cu mâna în orteză”, a scris ea pe Instagram, unde apare cu mâna bandajată.

Pentru a se vindeca mai repede, Andreea a dezvăluit că a apelat la fizioterapie.

„De 2 săptămâni mă chinui cu o mână care nu este funcționala și fără menajeră. Primele zile mi-a fost foarte greu sa accept dar am inteles ca nu am ce sa fac. Faptul ca am început fizioterapia si ca m-au mai lasat durerile m-a făcut să sper că mă voi recupera mai repede. Lucian mă ajuta mult și asta este foarte important”, le-a spus artista fanilor ei din mediul online.

„Răspunsul este, da, uneori simt și eu că nu mai pot și vreau liniște! Caut să fac ce îmi place și mă relaxează”, a completat ea.

Artista trebuie să nu își folosească mâna timp de trei săptămâni

Andreea Bănică a mărturisit că este o perioadă foarte grea pentru ea, mai ales că medicii i-au recomandat să nu își folosească mâna timp de trei săptămâni. Mai mult, spune ea, nici nu se poate odihni bine.

„De mult nu am mai avut o perioadă așa de grea… Frustrant să nu poți face nimic. Un accident… și mâna dreaptă în repaus 3 săptămâni! Fizioterapie zilnic… Nu mai zic că nu pot dormi așa”, a scris Andreea Bănică în mediul online.

Între timp, artista a decis să nu se lase descumpănită și încearcă să se descurce cum poate la treburile casnice. Aceasta a reușit să curețe aragazul și chiar să pregătească un desert delicios de ciocolată.

Sursă foto: Instagram

