Raluca Pastramă, îngropată în datorii din cauza lui Pepe: „Vrea să-mi facă foarte mult rău. Păcat că are veninul ăsta în suflet”. Ce s-a întâmplat între cei doi

După mai bine de cinci ani de la divorțul lor, tensiunile dintre Raluca Pastramă și Pepe continuă să facă valuri, iar în această perioadă, bruneta se confruntă cu o adevărată lovitură financiară din partea fostului soț. Problemele nu s-au încheiat odată cu separarea celor doi, iar acum, Raluca se află într-o situație extrem de dificilă, fiind îngropată în datorii, toate provenind din activitățile pe care le-a preluat de la Pepe după divorț.

Raluca Pastramă, îngropată în datorii din cauza lui Pepe

Raluca Pastramă și Pepe au fost căsătoriți timp de 8 ani și au împreună două fiice. După despărțire, lucrurile nu au fost niciodată simple între cei doi, iar acum, în 2025, tensiunile s-au amplificat. Fosta soție a artistului s-a trezit cu o grădiniță pe care o deținea, dar și cu o mulțime de datorii, provenite dintr-o afacere pe care a preluat-o de la fostul soț.

Fosta soţie a aristului nu știa că firma îi fusese lăsată plină de contracte ascunse, iar acum se află într-o luptă legală pentru a-și salva afacerea, dar și pentru a face față datoriilor ce par imposibil de achitat.

Raluca Patramă a declarat pentru cancan.ro că la momentul divorțului, a preluat firma de la Pepe în bună credință, fără a bănui că fostul soț i-ar fi lăsat datorii ascunse.

„Eu am nişte dosare cu Pepe, problema dintre noi a fost din cauza firmei pe care mi-a predat-o mie la divorţ, o firmă ce mi-a lăsat-o plină de datorii ascunse. Au fost nişte contracte pe care le-a făcut el în timpul căsătoriei noastre pe firma respectivă, dar eu nepricepându-mă la acte la momentul acela, el în timpul căsniciei a făcut nişte contracte de împrumut, iar la momentul divorţului s-a pus administrator în ultimele luni şi a prelungit toate contractele pe care le făcuse el de-a lungul timpului”, a explicat Raluca Pastramă pentru sursa menţionată anterior.

În timpul căsniciei, Pepe a făcut contracte de împrumut pe numele firmei, iar Raluca, neavând cunoștințe în domeniu, a continuat să administreze afacerea, fără a înțelege pe deplin situația financiară.

Din păcate, în ultimele luni, au început să apară notificări legate de datorii către Pepe, iar Raluca a fost șocată să afle despre existența acestor obligații financiare.

„Eu am fost de bună-credinţă şi am preluat firma ca de la soţ la soţie, de asta am şi cedat absolut tot pentru firma asta. Acum, de curând, după trei de la divorţ, au început să îmi vină mai multe notificări cum că eu am datorii la el şi că trebuie să plătesc nişte sume extraordinar de mari. Lucru care pe mine m-a şocat, pentru că eu nu ştiam. Chiar nu ştiam. Nu mi-au apărut datorii în evidenţele contabile. Nu m-am priceput foarte mult timp la treburile astea pentru că, pe timpul căsniciei, el s-a ocupat de tot.

Eu am preluat de bună-credinţă pentru că nu mă gândeam că poate să facă aşa ceva. Ideea este că s-a ajuns foarte departe, iar acum, el a trebuit să mă execute pe bunurile trecute pe firma aia.”, a mai declarat Raluca, subliniind faptul că nu se aștepta ca fostul soț să o pună într-o asemenea situație.

Mai mult, ea a explicat că Pepe a prelungit anumite contracte în ultima perioadă a căsniciei, iar acum vrea să o execute pe bunurile din firma respectivă.

Raluca Pastramă, în trei procese intentate de Pepe

Pe lângă datorii, Raluca Pastramă se confruntă și cu o situație juridică complicată. Ea a fost introdusă în trei procese legate de activitatea grădiniței, iar Pepe a făcut tot posibilul pentru a o pune într-o poziție delicată.

„Hotărârea nu este definitivă, a fost într-adevăr o hotărâre judecătorească executorie, dar nu este definitivă. El m-a băgat pe mine în trei procese cu grădiniţa asta. A ştiut să îşi pregătească şi să premediteze toate lucruile astea în aşa fel încât să mă facă datoare după trei ani şi să îmi ceară nişte dobânzi enorme. Din acest motiv m-a ţinut trei ani şi mi-a trimis notificări fix înainte ca termenul legal să se prescrie pentru contractele pe care el le-a prelungit fix cu o zi înainte de divorț”, a mai adăugat Raluca, care a mai explicat că Pepe a acționat în mod strategic pentru a o pune pe cale de a plăti dobânzi enorme pe datoriile vechi.

Deși procesul nu este definitiv, Raluca se află într-o situație tensionată și își exprimă regretul că a avut încredere în Pepe la momentul divorțului, ceea ce a dus la aceste complicații financiare.

„Greşeala este a mea că am avut încredere în soţul meu cu care am trăit 10 ani şi cu care am doi copii. Nu m-am gândit în momentul acela că cineva poate face ceva de genul acesta, adică un soţ, un tată, nu îmi doresc să vorbesc lucruri urâte despre el, pentru că nu asta e ideea, greşeala a fost practic a mea pentru că nu am făcut audit atunci şi am mers pe încredere, mai departe… vedem ce se întâmplă”, a mărturisit fosta soție a artistului.

„Vrea să îmi facă foarte mult rău”

Raluca Pastramă a continuat să explice că între ea şi fostul soţ nu există nicio înțelegere și că tatăl fiicelor ei vrea doar să o facă să sufere.

„Despre situaţia asta eu nu am vorbit niciodată şi chiar am făcut rău că nu am vorbit, pentru că oamenii trebuie să ştie nişte lucruri despre caracterul lui faţă de mama copiilor lui. El vrea să îmi închidă grădiniţa. Asta îşi doreşte. Vrea să îmi facă foarte mult rău. Păcat că are veninul ăsta în suflet! Nu se gândeşte că fetele noastre cresc şi că la un moment dat o să aibă nevoie de ambii părinţi. Eu tot ce fac, fac doar pentru copiii mei”, a mai spus Raluca Pastramă.

Deși au fost căsătoriți timp de 8 ani și au avut doi copii împreună, relația dintre Raluca și Pepe nu a fost lipsită de conflicte. După despărțirea lor, aceștia nu au reușit să ajungă la un acord, iar problemele financiare și juridice sunt doar câteva dintre aspectele ce îi separă și continuă să le afecteze viața.

Citeşte şi: Cum gestionează fiicele lui Pepe și ale Ralucăi Păstramă scandalurile dintre părinții lor: „Au crescut în mediul ăsta. Ele au înțeles exact prin câte am trecut” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Oana Zăvoranu, dezvăluiri fără perdea despre divorțul de Pepe: „Am un dispreț total pentru acest individ și este cea mai mare greșeală a vieții mele”

În ciuda tuturor dificultăților prin care trece, Raluca Pastramă își continuă activitatea la grădiniță, iar aceasta rămâne funcțională, în ciuda problemelor financiare.

„Grădinița este funcțională, nu am mutat nimic, totul este în regulă”, a mai spus ea, subliniind că este hotărâtă să își ducă la bun sfârșit responsabilitățile, indiferent de obstacolele întâlnite.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News