Cum gestionează fiicele lui Pepe și ale Ralucăi Păstramă scandalurile dintre părinții lor: „Au crescut în mediul ăsta. Ele au înțeles exact prin câte am trecut” / EXCLUSIV

Pepe a fost invitat la Fresh by Unica, unde a vorbit deschis despre impoactul mediatic pe care îl au scandalurile dintre el şi fosta soţie asupra fiicelor lor. Artistul a oferit detalii din intimitatea relaţiei cu Maria şi Rosa, dar şi despre ce strategii foloseşte în ceea ce priveşte creşterea lor.

Cum îşi protejează Pepe fiicele de scandalurile cu mama lor

Pepe ne-a povestit deschis la Fresh by Unica despre relația pe care o are cu fiicele sale, Maria și Rosa, și despre felul în care acestea reușesc să gestioneze scandalurile publice legate de părinții lor. Artistul a explicat că, de-a lungul timpului, a fost nevoit să adopte o strategie specială pentru a le proteja de zvonurile și informațiile toxice din media.

„Mi le-a dat Dumnezeu să mă liniștească, îți dai seama. Am învățat să fiu tată de la copiii mei, înseamnă că n-aveam de unde să știu. Nu puteam să învăț să fiu tată de la alții. Pentru că fiecare e în felul lui părinte, fiecare e în felul lui soț, fiecare e în felul lui artist, fiecare e în felul lui ce este. Te învață viața să fii tot ceea ce ești. Iar tată de fată sau de fete, în cazul meu, am învățat să fiu și învăț în fiecare zi de aici încolo„, ne-a spus artistul.

Cum gestionează fiicele lui Pepe și ale Ralucăi Păstramă scandalurile dintre părinții lor

Fiicele lui Pepe au crescut într-un mediu public, înconjurate de zvonuri și controverse, ceea ce le-a ajutat să facă diferența dintre realitate și speculațiile mediatice. Mai ales în ultima perioadă, după ce Raluca Pastramă a dezvăluit detalii din interiorul mariajului cu artistul, relaţia dintre ea şi fostul soţ a avut foarte mult de suferit.

Pepe ne-a dezvăluit că pentru protejarea celor două fiice ale sale, are discuţii cu fiecare în parte, ca şi când ar fi adulţi.

„Pentru că sunt situații diferite și cumva la care nu te aștepți. Am ajuns în momentul de față să discut cu Maria, fetița mea cea mare, care n-a împlinit încă 13 ani, cum aș discuta cu un adult. Destul de deschis și cu foarte mult respect atât din partea ei, cât și din partea mea, ceea ce e foarte important. Cu Rosa am avut discuții și am discuții nu de acum, de mult timp, la care nu m-aș fi așteptat și n-aș fi crezut că le pot avea cu fetița mea nici la 18 ani”, ne-a dezvăluit Pepe la Fresh by Unica.

Mai mult decât atât, Pepe a recunoscut că foloseşte anumite strategii pentru a le proteja, astfel că artistul le-a impus restricții stricte privind accesul la informații. Mai precis, fiica cea mică nu are deloc acces la telefon, iar conturile fiicei mari sunt controlate de artist.

„Are acces, dar internetul este în principiu pe telefonul mobil, iar telefonul este cu cont parental și Google-ul este pentru copii. Și atunci izolez știrile. Chiar dacă e curioasă, pentru că, fiind atâtea discuții, evident că fără să vrei mai stai pe un post TV, mai apare o știre cu tine fără să știi că apare… Se mai întâmplă. Copiii au crescut cumva în mediul ăsta și au văzut că de fiecare dată eu tratez cu indiferență și nu mă las afectat. (…) Fetița cea mică nu are telefon deloc. A avut telefon vreo șase, opt luni. După care i l-am luat. Pentru că nu-i normal. Pentru că nu vedea decât telefon și nu se întâmpla nimic altceva. Și l-am luat total. I-am spus „supără-te pe mine mai târziu, când o să înțelegi”. Și nu are deja de un an. Trebuie să înțeleagă și să le dai exemple. Iar cel mai bun exemplu pentru un copil este părintele”, a mai spus artistul.

Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva” a mărturisit că discută foarte deschis cu fetele sale despre influențele din jurul lor și cum să facă alegeri corecte.

„Am avut discuții acum 2 ani de zile când a trebuit să le mut de la o școală la alta. Și am început să am niște discuții cu ele despre cum evoluează anumiți copii în anumite medii. Despre ce influență pot avea părinții, pozitivă sau negativă, asupra copiilor sau alți adulți mai mari care, știu eu, le oferă, de la țigări până la, știu eu, alte tâmpenii. Despre ce muzică ascultă, despre cum se îmbracă atunci când la anumite școli te poți îmbrăca cum vrei”, ne-a mai spus Pepe în exclusivitate.

„Ele au înțeles exact prin câte am trecut”

Fiicele lui Pepe, Maria și Rosa au crescut într-un mediu în care au fost expuse la scandaluri mediatice și declarații controversate atât din partea membrilor familiei lor, cât aşi despre familia lor. Tocmai acest context le-a făcut să înțeleagă foarte devreme cum funcționează sistemul juridic și mecanismele de promovare folosite de diferite persoane pentru a atrage atenția publicului.

„Ele deja sunt foarte mature. Ele au înțeles exact prin câte am trecut și câte declarații s-au făcut, câte persoane au apărut crezând că un platou TV sau un podcast le poate rezolva o problemă juridică. Foarte mulți au făcut greșeala asta de-a lungul timpului, dar fetele mele știu clar că anumite situații se rezolvă în instanță, în timp ce promovarea se face la televizor sau la radio. Nu poți să crezi, de exemplu, că te arestează polițistul de circulație pentru că nu ți-ai plătit amenda la ANAF”, a explicat Pepe.

Şi deşi au vârste fragede, fiicele sale au dezvoltat deja un simț critic asupra informațiilor pe care le primesc din media și sunt capabile să facă diferența între realitate și strategii de imagine.

Pepe a oferit detalii la Fresh by Unica şi despre una dintre cele mai importante decizii pe care a luat-o în ceea ce priveşte educaţia fiicelor lui: schimbarea școlii, un moment care a deschis subiecte esențiale despre influențele pozitive și negative la care sunt expuși copiii.

„Am avut discuții acum doi ani, când a trebuit să le mut de la o școală la alta. Am început să le explic despre cum evoluează anumiți copii în funcție de mediu, despre influența pe care o pot avea părinții – pozitivă sau negativă – dar și despre riscurile venite din partea unor adulți mai mari care le oferă de la țigări până la alte tâmpenii. Am vorbit și despre ce muzică ascultă, despre felul în care se îmbracă, mai ales în școlile unde nu există uniforme și fiecare se îmbracă după bunul plac”, a spus artistul.

Artistul a mărturisit că i se pare îngrijorător cât de devreme pot fi influențați copiii și că încearcă să își protejeze fiicele de anumite anturaje.

Fiind un tată atent la fiecare detaliu al dezvoltării fiicelor sale, Pepe a descris cum încearcă să le îndrume pentru a evita influențele negative.

„Îți dai seama imediat, dacă stai acolo, cum gândește fiecare copil și câtă libertate îi oferă părintele. Sunt copii care, de mici, ajung să se îmbrace provocator doar pentru că au voie, iar asta mi se pare greșit. În schimb, sunt și copii normali, care vin decenți, înțelegând că școala este un mediu educativ, nu un loc unde să epatezi. Îți dai seama că există o influență negativă acolo, iar atunci trebuie să începi să așezi piesele pe tabla de șah în așa fel încât să nu se asocieze cu astfel de anturaje”, ne-a mai dezvăluit artistul.

La Fresh by Unica, Pepe a oferit atât numeroase detalii din viaţa sa personală şi amoroasă, cât şi din cea profesională, dezvăluind amănunte interesante din culisele show-ului „Te cunosc de undeva”. Emisiunea poate fi vizionată exclusiv atât pe site-ul nostru www.unica.ro, cât pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Facebook.

Sursa foto: Facebook, Instagram şi Ada Cheroiu

