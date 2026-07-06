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Andreea Dell Uomo, în centrul unui scandal la Opera din Brașov: „Când mă dezbrăcam a pus telefonul să mă filmeze”

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Andreea Dell Uomo, celebra mezzosoprană cu o carieră de peste 25 de ani și spectacole susținute în marile capitale europene, trăiește o perioadă tulbure la Opera din Brașov. Transferul ei, realizat cu speranța unui nou început, s-a transformat într-un șir de evenimente stresante și acuzații care i-au afectat profund activitatea profesională.

Andreea Dell Uomo, în centrul unui scandal la Opera din Brașov

Când Andreea Dell Uomo a decis să părăsească Opera Națională București pentru a se alătura colectivului artistic din Brașov, a făcut-o cu entuziasm și dorința de a contribui la dezvoltarea instituției. Însă, conform propriilor mărturisiri, integrarea a fost dificilă încă de la început.

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„La Brașov am venit cu entuziasm și cu dorința sinceră de a mă integra într-un colectiv artistic și de a contribui prin experiența mea profesională la activitatea Operei Brașov. Din păcate, încă de la început am simțit că integrarea mea nu a fost ușoară”, a declarat mezzosoprana pentru Flagrantnews.

Tensiunile au apărut rapid, primul episod marcant având loc înaintea Concertului de Crăciun. Participarea artistei la eveniment a fost contestată, iar reacțiile colegelor au fost neașteptate.

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„O colegă a reacționat foarte puternic, spunând că nu este normal ca eu să particip la concert fără suficiente repetiții și a izbucnit în plâns. În același context, o altă colegă a spus: Hai să vedem dacă știe cuvintele. Pentru mine, după peste 25 de ani de carieră și sute de spectacole și concerte susținute, o astfel de remarcă a fost greu de înțeles și destul de jignitoare”, a povestit Andreea Dell Uomo.

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Acuzații șocante și conflicte constante

Pe măsură ce lunile treceau, situația s-a agravat. Artista susține că unul dintre costumele sale a fost modificat pentru o altă persoană, iar un moment de intimitate din culise ar fi fost încălcat grav.

„La următorul spectacol, am avut o altă rochie, una nouă, m-a urmărit la scenă, să vadă dacă intru când trebuie, la sfârșit, când mă dezbrăcam, a pus telefonul să mă înregistreze. N-am știut atunci asta, am aflat mai târziu, la Poliție, unde mi-a făcut plângere”, a dezvăluit Andreea Dell Uomo.

Confruntările dintre mezzosoprană și colega sa au culminat cu un episod tensionat.

„M-am întors și i-am spus: auzi, femeie, vezi-ți de viața ta, de când am venit aici ai o problemă cu mine. Plângi că intru în spectacol, îmi iei rochia… O vrei și pe asta? Ia-o și pe asta! I-am trântit rochia pe care o aveam, probeaz-o și pe asta, vezi dacă ți-e bună. Ea mă întreabă dacă o ameninț, eu i-am zis: DA, habar nu ai cu cine te-ai pus. Am ieșit din cabină și am plecat”, a povestit ea.

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Andreea Dell Uomo, izolată de ceilalți colegi

Situația a escaladat până la implicarea Poliției, după ce colega sa a formulat o plângere împotriva mezzosopranei. În plus, Andreea Dell Uomo spune că a fost victima unor acuzații false legate de soțul ei și că a fost pusă sub o presiune constantă.

„Se preface că-i lovită, se vede și pe filmare că se duce, așa, trei pași înapoi și se tăvălește pe jos. Toți au zis că Virginio a lovit-o, dar nici vorbă de așa ceva!”, a subliniat ea.

Artista a mărturisit că toate aceste incidente au avut un impact emoțional major asupra ei.

„Nu pot spune care au fost intențiile celorlalți, însă efectul asupra mea a fost că m-am simțit izolată, descurajată și pusă în situația de a mă întreba dacă se urmărea, prin acumularea acestor incidente, să renunț la activitatea mea în cadrul Operei Brașov”, a mai spus Andreea Dell Uomo.

Acum, artista intenționează să revină la Opera Națională din București. Andreea Ilie, acum Andreea Dell Uomo, a avut în trecut o relație cu Dan Bittman, la scurt timp după ce artistul s-a separat în secret de partenera lui, Liliana Ștefan.

Sursă foto: Instagram

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