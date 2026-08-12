O mașină a intrat pe trotuar și a lovit un grup de pietoni la Brașov. Două persoane au murit și două au fost rănite

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Două persoane au murit și alte două au fost rănite marți seară, la Brașov, când un bărbat în vârstă de 50 de ani a urcat pe trotuar și a lovit în plin trei pietoni.

Doi morți și doi răniți, într-un accident produs în Brașov

Un bărbat de 50 de ani, aflat la volanul unui autoturism Duster, se deplasa pe strada Lungă către strada Mureșenilor din Brașov, când, în zona sensului giratoriu, șoferul a pierdut controlul volanului, a urcat pe spațiul verde și a pătruns pe trotuar, lovind trei pietoni.

„Din păcate, una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.

La scurt timp după accident, o a doua persoană rănită a decedat, numărul victimelor ajungând la două.

Potrivit Antena 3, victimele decedate sunt un turist german în vârstă de 34 de ani și un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț. Cea de-a treia persoană, un alt turist german de 31 de ani, a supraviețuit, dar se află în stare gravă la spital.

Echipajele de urgență au fost alertate imediat și mobilizate la fața locului. Trei echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare, un echipaj cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ au intervenit pentru a acorda sprijin victimelor. Una dintre persoanele rănite, care intrase în stop cardio-respirator, a fost resuscitată la fața locului, iar alta, în stare de inconștiență, a fost intubată și transportată de urgență la spital.

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Șoferul, testat pentru alcool și droguri

Potrivit Poliției Brașov, șoferul a fost testat pentru consumul de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative. Totuși, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca bărbatului să i se fi făcut rău la volan, ceea ce ar fi putut duce la pierderea controlului asupra mașinii.

Într-un detaliu inedit, publicația BizBrașov a relatat că același șofer fusese implicat, cu 11 ani în urmă, într-o operațiune de salvare la mare, când a reușit să scoată din apă un turist pe punctul de a se îneca.

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Circumstanțele exacte ale tragediei sunt încă investigate. Polițiștii analizează toate ipotezele, inclusiv eventuale probleme de sănătate ale șoferului, care ar fi putut contribui la producerea accidentului.

„Din primele date obținute de echipa de cercetare prezentă la fața locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni”, au anunțat reprezentanții Poliției Brașov, citați de ziarul local BizBrașov.

„În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată”, au precizat reprezentanții ISU Brașov.

Sursă foto: InfoTrafic

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