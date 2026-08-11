Raluca Turcan cere interzicerea TikTok după atacul ambulanței din Cluj: „Este timpul să acționăm!”

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Un atac violent asupra unei ambulanțe în Cluj, cauzat de o minciună virală pe TikTok, a dus la rănirea gravă a șoferului și la arestarea a șapte persoane. Deputata Raluca Turcan solicită interzicerea platformei în România.

Raluca Turcan cere interzicerea TikTok în România

Un incident șocant din Cluj a ridicat întrebări cruciale despre siguranța publică și impactul rețelelor sociale. Sâmbătă seară, o ambulanță a fost atacată violent cu bâte, topoare și pietre, după ce un videoclip fals despre o „ambulanță neagră care răpește copii” a devenit viral pe TikTok.

Șoferul ambulanței a suferit un traumatism ocular grav, necesitând o operație de urgență. Șapte persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, relatează Radio Impuls.

„Ceea ce s-a întâmplat la Cluj ne arată, din nou, cât de vulnerabili suntem, ca societate, în fața manipulării”, a transmis deputata Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, într-o postare pe Facebook.

Turcan a subliniat că astfel de incidente nu mai pot fi tratate ca simple derapaje online, ci ca probleme majore de siguranță publică. Ea a solicitat inițierea unei discuții privind interzicerea TikTok în România, adăugând că autoritățile nu pot rămâne pasive în fața unor astfel de pericole.

„Vedem consecințe dramatice: violență fizică, comportamente periculoase, cazuri de suicid și, acum, atacuri asupra personalului medical din cauza unor minciuni văzute pe telefon. Este timpul să acționăm!”, a afirmat Raluca Turcan.

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Echipajul medical a trecut prin momente de groază

Echipajul medical implicat în incident a descris momentele terifiante trăite.

„Au dat cu securea, vezi? Păi a avut un par cât piciorul de gros. Norocul nostru a fost că am reușit să întoarcem. Dacă ne blocau, ne omorau”, a povestit un paramedic.

În ciuda atacului, echipajul a încercat să-și continue misiunea, punând siguranța pacientului pe primul loc.

Șoferul rănit, transportat de urgență la Cluj-Napoca, a suferit leziuni grave la cornee și va avea nevoie de trei luni de recuperare, conform medicilor. Ambulanța, avariată semnificativ, a fost scoasă temporar din serviciu.

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Mesajul lui Raed Arafat

Șeful DSU, Raed Arafat, a condamnat ferm incidentul.

„O minciună distribuită pe un telefon a însemnat un salvator în sala de operație, un pacient în pericol și o ambulanță scoasă din serviciu. Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Dezinformarea care duce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități, platforme și fiecare dintre noi”, a scris Arafat pe Facebook.

Discuțiile despre reglementarea rețelelor sociale câștigă teren în contextul acestui incident grav. Raluca Turcan a atras atenția asupra lipsei unui raport prezidențial care să analizeze manipularea electorală prin platforme sociale, pledând pentru măsuri mai stricte.

Sursă foto: Facebook

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