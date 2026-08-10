Programa de liceu se schimbă după 20 de ani, din anul școlar 2026-2027. Ce materii dispar și ce modificări îi așteaptă pe elevi

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Programa pentru liceu se va schimba în anul școlar 2026-2027. Elevii care încep clasa a IX-a în această toamnă vor fi primii care vor învăța după o programă nouă. Iată ce materii dispar și ce modificări importante apar.

Noua programă pentru liceu

Anul școlar 2026-2027 aduce o schimbare importantă pentru învățământul liceal din România. După aproape 20 de ani în care programele școlare au rămas, în mare parte, neschimbate, elevii care intră în clasa a IX-a vor începe să învețe după un curriculum nou.

Reforma nu va fi aplicată simultan tuturor claselor de liceu. În primul an, noile programe vor fi folosite doar la clasa a IX-a. Elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a vor continua să învețe după programa actuală.

Schimbarea se va face treptat, de la un an la altul. În fiecare an, o nouă generație de liceeni va trece la noul curriculum, iar până în 2030 toate clasele de liceu ar urma să funcționeze după noile programe.

În primii ani ai reformei, în liceele din România vor exista două sisteme de învățământ în paralel. Elevii din clasele care au trecut la noua programă vor avea un curriculum diferit de cel al colegilor mai mari, care vor continua până la absolvire după programa actuală.

Ce schimbări vor fi în sistemul de învățământ

Una dintre schimbările importante se referă și la modul în care profesorii vor putea organiza orele. Aproximativ 25% din timpul alocat fiecărei discipline va putea fi folosit în funcție de nevoile elevilor.

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Profesorii vor putea decide cum folosesc acest timp, în funcție de situația clasei. Orele pot fi dedicate recapitulării, consolidării cunoștințelor, recuperării materiei, activităților practice, proiectelor sau exercițiilor suplimentare.

O altă noutate este că ora tradițională de dirigenție dispare. În locul ei va fi disciplina obligatorie „Dezvoltare personală și consiliere în carieră’, predată tot de diriginte. Elevii vor vorbi despre autocunoaștere, gestionarea emoțiilor, un stil de viață echilibrat și orientare profesională.

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Totodată, fiecare elev va face un portofoliu personal ca să își urmărească evoluția și obiectivele educaționale.

În schimb, la matematică, accentul va fi mutat pe înțelegerea conceptelor și aplicarea lor în situații reale.

Informatica va avea programe diferențiate în funcție de profilul liceului.

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