Theo Rose, declarație emoționantă pentru Anghel Damian. Regizorul a împlinit 35 de ani

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Theo Rose l-a sărbătorit pe Anghel Damian, care a împlinit 35 de ani. Cântăreața i-a făcut o declarație emoționantă în spațiul public. În plus, artista a postat una dintre cele mai romantice imagini cu soțul ei.

Anghel Damian a împlinit 35 de ani

Regizorul Anghel Damian a împlinit recent 35 de ani, iar soția lui, Theo Rose, i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă. Cei doi sunt destul de discreți când vine vorba despre relația lor și rare sunt ipostazele în care se afișează împreună sau își exprimă sentimentele în public. De data aceasta, artista a decis să îi lase un mesaj public extrem de sentimental soțului ei.

Theo Rose a împlinit pe 8 august 29 de ani, iar pe 9 august, Anghel Damian a împlinit 35 de ani. Cei doi sunt născuți în aceeași lună, la distanță de o zi, așa că și-au sărbătorit aniversările împreună.

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Cântăreața a publicat o imagine în care apare alături de soțul ei și i-a făcut o declarație de dragoste extrem de frumoasă.

Noi suntem 8 si 9. Scriu asta in fiecare an, pentru ca nu m-am obisnuit cu frumusetea acestei coincidente. Doua numere unul langa altul, asa cum suntem si noi: foarte aproape, fara sa fim la fel.

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Eu sunt 8, tu esti 9. Si dintre toate lucrurile care ni s-au potrivit in viata, cel mai tare ma bucura ca ne-am potrivit noi.

Sa avem iubire mereu. De restul, cumva, ne-om descurca. ♥️ La multi ani, iubirea mea!”, a scris Theo Rose, pe Instagram.

Au împreună un băiețel

Theo Rose și Anghel Damian sunt împreună din 2022. Cei doi au început o relație după ce artista s-a despărțit de Alex Leonte, alături de care a stat vreme de cinci ani.

Ea a explicat că a făcut o greșeală că nu a anunțat că s-a încheiat relația cu fostul iubit, după ce a fost prinsă sărutându-se cu Anghel.

„Unii zic că greșit a fost că nu am anunțat că s-a încheiat o relație. Treaba mea e că viața mea era un haos. Știam că orice s-ar fi întâmplat, că aș fi anunțat sau nu, tot s-ar fi făcut vâlvă. Dacă aș fi anunțat că m-am despărțit de fostul încercau să înțeleagă de ce ne-am despărțit, să își dea cu părerea. Nu am vrut genul ăsta de atenție sub nicio formă”, a explicat vedeta, în podcastul Anamariei Prodan.

Ea și actualul soț au împreună un băiețel, pe nume Sasha, de care sunt foarte mândri.

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