Primele ispite masculine de la „Insula Iubirii” au fost anunțate. Cine sunt Narcis, Vlad și Alberto

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Show-ul care a demonstrat că relațiile pot fi puse la grea încercare, în cele mai frumoase condiții, este aproape de revenire. Departe de casă, în Thailanda, cuplurile au acceptat să îmbrățișeze ceea ce le-a adus formatul și să se folosească de sinceritate și asumare pentru a lua deciziile corecte pentru viitorul lor.„Insula iubirii„ începe din 4 septembrie, în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar de astăzi, numele ispitelor din acest an încep să fie prezentate, în mod oficial.

Cine sunt primele trei ispite masculine de la „Insula iubirii”

Antena 1 a anunțat primele trei ispite masculine ale show-ului „Insula iubirii” 2026. Narcis, Vlad și Alberto sunt pregătiți să testeze relațiile concurenților acestui sezon.

Narcis Bujor

Narcis are 33 de ani, este imediat recunoscut după tatuaje și statura impunătoare și este printre cei care au mai trăit o dată experiența acestui show. După ce a participat în sezonul 9, acesta este gata de o revenire care ar putea schimba totul.

„Chiar îmi era dor. Cred că aveam lucruri neterminate și acesta a fost și motivul pentru care am decis să mă întorc. Sunt lucruri despre mine care nu se știu și, în acest an, simt că mi se va oferi șansa”, admite Narcis, înainte de a descoperi cum i se scrie povestea, de această dată.

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Vlad Calomfir

Are 32 de ani și reușește cu pasiunea lui să aducă starea de bine celor din jur, atunci când dă drumul la muzică. Este Vlad Calomfir, cunoscut ca DJ CalVee, iar meseria l-a purtat mereu printre femei.

Dacă acolo știe deja cum să le cucerească, acum vede această participare ca fiind una care să-l facă și pe el să se redescopere: ”nu mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”.

Spune că va lăsa totul să vină de la sine și că va trăi fiecare zi, la intensitate maximă. Oare ce îi va aduce Insula?

Alberto Grecu

Cunoscut de pe rețelele sociale, acolo unde primește mereu multe complimente de la urmăritoare, Alberto Grecu recunoaște că a urmărit show-ul în trecut și că este curios de cum va fi să-l simtă, pe propria piele: ”e o bucurie de a trăi Insula și de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”.

Are 26 de ani, este antreprenor și creator de conținut și, deși nu și-a făcut niciun plan, este sigur că va fi o experiență de neuitat.

Toți cei trei sunt pregătiți să ducă cel mai dur test al relațiilor la un nou nivel. Cui îi vor atrage atenția? Ce reacții vor stârni printre cele care au ales să participe în emisiune?

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Când începe „Insula iubirii” 2026

Noul sezon debutează pe 4 septembrie și promite povești intense, noi provocări și schimbări care vor pune la încercare relațiile celor cinci cupluri participante.

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii emisiunii „Insula iubirii”. Antena 1 a anunțat oficial că sezonul cu numărul 10 va avea premiera pe 4 septembrie. Noul sezon aduce cinci cupluri noi, care vor accepta provocarea de a-și testa relația în fața ispitelor.

Formatul păstrează elementele care l-au consacrat, de la ceremoniile focului și momentele tensionate până la răsturnările de situație care au marcat fiecare ediție. Potrivit anunțului făcut de postul de televiziune, sezonul aniversar promite experiențe intense și schimbări care vor influența desfășurarea competiției.

Sursă foto: PR

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