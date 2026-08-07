Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, tensiuni la „Insula iubirii: Reuniuni”: „Cea mai mare provocare a vieții mele”

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Ema Oprișan și Răzvan Kovacs s-au confruntat din nou la „Insula Iubirii: Reuniuni!” Fostul cuplu, care s-a despărțit în decembrie 2025, și-a aruncat numeroase acuzații pe parcursul întâlnirii cu Radu Vâlcan.

Ema Oprișan, întâlnire cu scântei cu Răzvan Kovacs

Scântei și emoții la „Insula Iubirii: Reuniuni”. Reîntâlnirea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, după tumultuosul lor parcurs în Thailanda, a scos la iveală noi tensiuni și reproșuri.

Cei doi foști concurenți, care s-au despărțit în decembrie 2025, s-au confruntat din nou după ce au vizionat imagini din timpul participării lor la show. Momentul a fost unul intens, iar discuțiile aprinse nu au întârziat să apară.

Deși inițial au părăsit Thailanda pe drumuri separate, Ema și Răzvan s-au regăsit în România, unde au decis să-și mai acorde o șansă. Dragostea părea să triumfe, mai ales după ce au aflat că urmează să devină părinți, celebrând vestea cu o cununie civilă. Însă, acest lucru nu a fost suficient pentru a cimenta relația, iar în decembrie 2025, drumurile lor s-au separat din nou din cauza neînțelegerilor.

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Gelozia, mărul discordiei în relația celor doi foști concurenți

În cadrul emisiunii „Insula Iubirii: Reuniuni”, Răzvan Kovacs a fost întrebat dacă Ema a continuat să fie geloasă și după întoarcerea din Thailanda.

DJ-ul, cunoscut pentru stilul său direct, a confirmat: „Da, a continuat să fie geloasă după Insula Iubirii”.

Totuși, răspunsul său a fost întâmpinat rapid de replica tranșantă a Emei, care a spus: „Eu cred că Răzvan nu știe ce înseamnă gelozia, nu cred că a iubit niciodată ca să știe ce înseamnă să fii gelos. Da, am fost geloasă, dar nu pe o femeie. Am fost geloasă pe tot ceea ce el iubea să facă, dar nu cu mine”.

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Ema Oprișan, critici la adresa lui Răzvan Kovacs

Răzvan Kovacs nu a ezitat să recunoască faptul că relația cu Ema Oprișan a fost o adevărată provocare: „Cred că Ema a fost cea mai mare provocare a vieții mele, până acum. Dar cu siguranță am avut extrem de multe lucruri de învățat din relația asta. Am învățat că am nevoie de mai multă comunicare”.

Însă, răspunsul DJ-ului nu a rămas fără ecou. Ema a replicat ironic: „Bine! Comunici cu cealaltă sau cu celelalte?”, la care Răzvan a răspuns, tot cu umor: „Comunic cu mai multe acum, ca să nu mai evit comunicarea”.

Ema Oprișan, însă, nu pare convinsă de schimbările pe care Răzvan Kovacs le declară.

„În momentul de față, e un adolescent, da. Își trăiește prima tinerețe”, a afirmat ea, sugerând că fostul ei partener nu este încă pregătit pentru responsabilitățile unei familii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ema Oprișan și Răzvan Kovacs

Sursă foto: Instagram

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