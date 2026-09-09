Cine este Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026. Tânăra trebuia inițial să fie ispită în emisiune

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Cine este Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026. Bianca Iotu se numără printre cele mai discutate concurente din noul sezon al emisiunii Insula Iubirii.

Instructor de pilates cu o afacere proprie în România, aceasta a acceptat provocarea din Thailanda alături de partenerul ei, Remi Dobre, după o întorsătură de situație care i-a schimbat complet planurile de participare.

Cine este Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026

În vârstă de 36 de ani, aceasta a atras atenția publicului nu doar prin disciplina de viață pe care o promovează, ci și printr-un detaliu de culise spectaculos: traseul ei în emisiune a început din postura de posibilă ispită și s-a transformat rapid într-un test dur pentru propria poveste de dragoste.

Din punct de vedere profesional, Bianca Iotu și-a transformat pasiunea pentru un stil de viață sănătos într-o afacere de succes. După ce a locuit o perioadă în străinătate, s-a întors în România, unde a deschis un studio de pilates în care își desfășoară zilnic activitatea ca instructor.

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Viața ei personală s-a schimbat radical în urmă cu aproximativ patru ani, când l-a cunoscut pe Remi Dobre la un festival peste hotare, prin intermediul fratelui ei. Deși între ei există o diferență de vârstă de 12 ani, Remi având 24 de ani și activând ca creator de conținut în mediul online, cei doi au reușit să treacă peste reticențele inițiale legate de vârstă.

Înscrisă ca ispită în timpul unei despărțiri, ajunsă concurentă în Thailanda

Parcursul lor în doi nu a fost însă ferit de momente de cumpănă. În timpul unei perioade de separare, Bianca a luat o decizie spontană și s-a înscris la castingul pentru proiectul de la Antena 1 cu gândul de a fi ispită. Surpriza a venit în momentul în care a fost selectată de producători, moment în care situația ei ciurcutorială se schimbase radical, fiind deja reîmpăcată cu partenerul ei.

„Am venit aici ca o glumă. Eu m-am înscris ca ispită anul trecut. Când eram despărțiți m-am înscris. Să vedem ce o ieși. Spre sfârșitul lui septembrie-octombrie primesc mesaj, doar că între timp mă împăcasem cu fostul, adică cu Remi. I-am povestit lui Remi și el a propus să întrebăm dacă ne iau ca și cuplu”, a mărturisit Bianca Iotu în emisiune.

Decizia de a pleca împreună în Thailanda a transformat ceea ce trebuia să fie un rol de provocare pentru alții într-o încercare directă pentru propria lor legătură. Rămâne de văzut în ce măsură încrederea și sentimentele adunate în cei patru ani de relație vor reuși să reziste în fața tentațiilor de pe insulă.

Foto – Facebook

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