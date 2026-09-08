Cum arată casa în care locuiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Lux și opulență în locuința din Roma

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Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii 2026 au atras rapid atenția telespectatorilor. Cei doi locuiesc la Roma, iar în prezentarea lor de dinainte de a pleca în Thailanda, și-au deschis ușa casei pentru echipa Antenei 1 și telespectatorii Insula Iubirii. Luxul și opulența de la ei din locuință au fost de-a dreptul surprinzătoare.

Cum arată casa de lux în care locuiesc Bianca și Prințul Marco în Roma

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco locuiesc la Roma, unde au reușit să își cumpere o locuință impresionantă. Cei doi și-au deschis ușa pentru telespectatorii Insula Iubirii, care au putut vedea interiorul impresionant, plin de decorațiuni scumpe și obiecte de lux, inclusiv un ceas de perete Rolex, perne Hermès și tapet Gucci.

„Ne-am căsătorit, am cumpărat casa, am reușit să construim din ce în ce mai mult”, a spus Bianca în prezentarea de la Insula Iubirii.

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Prințul Marco a dezvăluit că și-a dorit de mic copil să aibă o casă a lui, mai ales că părinții lui nu și-au permis niciodată să aibă o locuință. Acum, el a reușit tot ce familia lui nu a putut, însă părinții lui nu mai sunt lângă el ca să vadă tot ce a reușit. Marco s-a emoționat în testimonial și a început să plângă atunci când a vorbit despre tatăl lui, care a murit.

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„Și toate astea de la 0. Părinții mei au fost modești. Au plecat dintr-o situație grea în România. Ei nu au avut o casă și pentru mine a fost un obiectiv foarte mare să obțin ceva ce n-am avut când am fost copil”, a spus Prințul Marco.

Au o afacere în centrul Romei

Cei doi concurenți de la Insula Iubirii 2026 dețin o cafenea în centrul Romei, de care se ocupă îndeaproape. Bianca și Marco au recunoscut că au venit la Insula Iubirii din cauza geloziei femeii, care le afectează inclusiv afacerea.

„Câteva luni au fost mai grele la început, dar apoi când a început să ne cunoască lumea și să înțeleagă formatul nostru care era un concept nou, dintr-o dată a avut succes și s-a umplut. Au venit fotbaliști, lume importantă, a fost o explozie și ne-am mai deschis câteva locații în colaborare cu alte hoteluri și chiar în ziua de azi continuăm cu aceeași pasiune să facem și mai mult”, și-a descris Prințul Marco afacerea.

Marco are 33 de ani, iar Bianca are 27 de ani și au venit să își testeze relația în cadrul emisiunii. Cei doi au o relație de 10 ani și sunt căsătoriți de 3 ani, însă recunosc că gelozia Biancăi este o problemă care le afectează căsnicia.

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