Cum a reușit Daniela Nane să slăbească la 54 de ani. Actrița face eforturi considerabile pentru silueta ei 

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Daniela Nane a dezvăluit trucul pe care îl folosește pentru a își menține silueta perfectă. Ea a mărturisit că s-a luptat toată viața cu surplusul de kilograme, însă a descoperit ce funcționează pentru ea atunci când vrea să slăbească. Iată care este secretul ei.

Cum reușește Daniela Nane să își mențină silueta

Actrița se bucură de un succes mare pe plan profesional și are o perioadă foarte bună. Vedeta a vorbit despre trucul la care apelează pentru a topi kilogramele în plus.

Ea a dezvăluit că face parte din categoria femeilor care s-au luptat constant cu kilogramele în plus și că a încercat tot felul de diete. Cu toate acestea, ea a descoperit ce funcționează pentru ea.

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Actrița spune că își calculează numărul de calorii de la fiecare masă și după ora 16:00 nu mai mănâncă nimic.

Ea a spus că a renunțat la orice fel de dietă sau restricții alimentare, iar în prezent ține post intermitent cu 18 ore în care nu mănâncă nimic și o fereastră de 6 ore în care poate mânca.

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Cu toate acestea, ea își numără caloriile la fiecare masă pentru a își ține greutatea sub control.

„Am ținut diete toată viața. La un moment dat nu mai funcționează nimic și, pur și simplu, ce funcționează acum la mine este să nu mai mănânc după ora 16. Nu mai mănânc după ora 16 până a doua zi dimineața. Foare rar mănânc seara.”, a spus Daniela Nane.

„Mănânc foarte puțin în general”

Daniela Nane a mărturisit că există și situații excepționale când mănâncă seara, de exemplu dacă iese în oraș cu prietenii ei.

„Dacă ies cu prietenii la o cină, nu o să stau să mă uit la ei! Dar, știind că se întâmplă asta, mănânc peste zi un iaurt sau un fruct. Și atât. Numărul de calorii pe zi să fie maxim 1200. Nu-mi bat capul prea mult nici cu asta. Oricum, mănânc puțin.

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Mănânc foarte puțin, în general. Și acum, chiar mănânc foarte puțin. Am 18 ore în care nu mănânc. Eu mănânc într-o fereastră de 6 ore și apoi, timp de 18 ore, de la ora 16, nu mai consum nimic”, a declarat Daniela Nane pentru Viva!.

ACTUALITATE

Daniela Nane s-a despărțit la finalul anului trecut de iubitul ei, tenorul Octavian Ene. Cei doi au fost împreună timp de aproape un an, însă niciunul dintre ei nu a vorbit despre motivele care au dus la despărțire.

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