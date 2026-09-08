Anamaria Prodan, operată de urgență. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat impresara

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Anamaria Prodan a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la Spitalul Floreasca din București. Impresara a făcut acum primele declarații, dezvăluind cu ce probleme de sănătate s-a confruntat și cum a ajuns pe patul de spital.

Anamaria Prodan a fost operată

După ce și-a sărbătorit fiul, Laurențiu Reghecampf Jr., cu ocazia majoratului acestuia, organizând o petrecere de 100.000 de euro pe pontonul casei lor, impresara a fost nevoită să se concentreze asupra propriei sănătăți. O problemă descoperită recent la o clinică din Turcia a necesitat o intervenție chirurgicală rapidă.

După ce medicii au descoperit că are o hernie ombilicală încarcerată, aceasta a decis să se lase pe mâinile medicilor din România. Procedura a fost realizată laparoscopic, iar aceasta s-a arătat încântată de rezultat.

„M-am operat acum două zile, sunt foarte bine. M-a convins, să spun așa, domnul doctor Alfred de la Spitalul de Urgență Floreasca. Totul a ieșit perfect, sunt nou-nouță!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Spynews.

La doar două zile după operație, Anamaria Prodan a revenit acasă și a început procesul de recuperare. Starea ei este una excelentă, iar vedeta nu a ezitat să își exprime recunoștința față de medicul care a avut grijă de ea.

„Totul a decurs minunat. Sunt extrem de mulțumită de alegerea pe care am făcut-o”, a adăugat aceasta.

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Ce spune medicul despre operația făcută Anamariei Prodan

Dr. Alfred Najm, asistent universitar și specialist în chirurgie generală, a oferit și el detalii despre operația celebrei impresare.

„Am examinat-o pe doamna Prodan în urmă cu două zile. Am văzut analizele, le-am repetat și pe baza lor și a examenului clinic am stabilit diagnosticul de hernie ombilicală încarcerată pentru care am pus indicația operatorie în urgență. Doamna Prodan a avut încredere în mine și a fost de acord cu operația. Am realizat cura chirurgicală a herniei pe cale laparoscopică. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă”, a explicat medicul.

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Înainte de această provocare medicală, Anamaria Prodan a sărbătorit un moment de neuitat în familie. Fiul său, Laurențiu Reghecampf Jr., a împlinit 18 ani și a fost în centrul atenției la o petrecere fastuoasă, alături de cei dragi. Evenimentul a reunit 100 de invitați, inclusiv surorile lui și boxerul Ronald Gavril, într-o atmosferă de sărbătoare, pe un ponton impresionant din curtea casei familiei.

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Sursă foto: Instagram

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