Larisa Uță, cu ochii în lacrimi în mediul online. Fosta concurentă de la „Survivor”, operată: „Este un moment foarte greu”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Larisa Uță (48 ani) trece prin clipe dificile. Fosta concurentă de la „Survivor” are probleme de sănătate și a anunțat, cu lacrimi în ochi, că va intra în operație. Cu lacrimi în ochi, aceasta a îndemnat femeile să își prioritizeze sănătatea și să meargă regulat la medic.

Larisa Uță, supusă unei intervenții chirurgicale

Larisa Uță, cunoscută publicului din timpul competiției „Survivor”, trece prin momente dificile. Din cauza unor probleme de sănătate, aceasta urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Vizibil emoționată, vedeta a împărtășit vestea cu comunitatea sa de pe rețelele sociale, dezvăluind cât de important este să avem grijă de sănătatea noastră.

Potrivit Spynews, fosta concurentă a fost extrem de discretă în privința stării sale până în această zi crucială, 12 august, când a ajuns pe patul de spital.

Într-un videoclip emoționant postat pe Instagram, Larisa Uță a vorbit despre importanța iubirii de sine și despre cum neglijarea propriei persoane poate avea consecințe grave asupra sănătății.

„Este un moment foarte greu, probabil că putea să fie mult mai rău de atât, dar nu este cazul. Dacă după acest video reușesc să ajut o singură femeie, o singură persoană, să înțeleagă cât de importantă este iubirea de sine, cât de important este să înțelegem că toate trăirile noastre, toată empatia pe care nu ne-o dăm nouă, le-o dăm tuturor celor din jurul nostru, dar nu nouă, toată bunătatea pe care o oferim oamenilor din jurul nostru, dar nu ne-o oferim nouă, se răsfrânge asupra organismului și asupra sănătății noastre”, a spus ea.

Citește și: Cine sunt primii concurenți care intră în emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”

Citește și: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Cum arată verighetele lor și cum s-au cunoscut

Vedeta, îndemn pentru urmăritoarele sale

Fosta concurentă „Survivor” a subliniat cât de esențial este ca oamenii, în special femeile, să-și prioritizeze sănătatea.

Larisa Uță a îndemnat comunitatea sa să meargă regulat la medic și să-și facă analizele la timp.

Citește și: Cum se simte Alina Pușcău după începerea tratamentului împotriva cancerului: „Am început să am simptome, să îmi fie rău”

Citește și: Cătălin Măruță o înlocuiește pe Denise Rifai în emisiunea „Furnicuțele”. Primele declarații ale prezentatorului TV

„E foarte important să mergem la doctor, să ne facem analizele la timp și să avem grijă de noi, este cel mai important. Pentru toate doamnele care mă urmăresc și care au fost alături de mine și care m-au susținut în toată această perioadă și după Survivor, fac acest video”, a adăugat ea.

Larisa Uță nu a precizat cu ce probleme de sănătate se confruntă, dar anunțul ei vine la câteva zile după ce Alina Pușcău a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Larisa Uță

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News