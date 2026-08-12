Larisa Uță, cu ochii în lacrimi în mediul online. Fosta concurentă de la „Survivor”, operată: „Este un moment foarte greu”

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Larisa Uță (48 ani) trece prin clipe dificile. Fosta concurentă de la „Survivor” are probleme de sănătate și a anunțat, cu lacrimi în ochi, că va intra în operație. Cu lacrimi în ochi, aceasta a îndemnat femeile să își prioritizeze sănătatea și să meargă regulat la medic.
Într-un videoclip emoționant postat pe Instagram, Larisa Uță a vorbit despre importanța iubirii de sine și despre cum neglijarea propriei persoane poate avea consecințe grave asupra sănătății.
„Este un moment foarte greu, probabil că putea să fie mult mai rău de atât, dar nu este cazul. Dacă după acest video reușesc să ajut o singură femeie, o singură persoană, să înțeleagă cât de importantă este iubirea de sine, cât de important este să înțelegem că toate trăirile noastre, toată empatia pe care nu ne-o dăm nouă, le-o dăm tuturor celor din jurul nostru, dar nu nouă, toată bunătatea pe care o oferim oamenilor din jurul nostru, dar nu ne-o oferim nouă, se răsfrânge asupra organismului și asupra sănătății noastre”, a spus ea.
„E foarte important să mergem la doctor, să ne facem analizele la timp și să avem grijă de noi, este cel mai important. Pentru toate doamnele care mă urmăresc și care au fost alături de mine și care m-au susținut în toată această perioadă și după Survivor, fac acest video”, a adăugat ea.