Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Cum arată verighetele lor și cum s-au cunoscut

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit pe 11 august 2026, într-o ceremonie privată la Cascais, Portugalia, după zece ani de relație.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au oficializat relația după aproape un deceniu împreună. Cei doi au spus „Da” într-o ceremonie privată care a avut loc pe 11 august 2026, în superbul oraș Cascais, situat pe malul Atlanticului, la doar 30 de kilometri de Lisabona, relatează Gazeta Sporturilor.

Evenimentul a fost unul discret și plin de emoție, cei mai speciali invitați fiind cei cinci copii ai cuplului. Ronaldo, în stilul său caracteristic, a confirmat evenimentul printr-o postare pe rețelele sociale: o fotografie cu mâna lui și a Georginei purtând verighetele, însoțită de mesajul simplu: „C❤️G”.

Citește și: Brad Pitt, dezvăluiri cutremurătoare. Celebrul actor a avut gânduri suicidare și a avut probleme de alcoolul din cauza unor „probleme familiale”: „Durerea era atât de copleșitoare”

Cum s-au cunoscut Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Nunta cuplului vine la un an de la anunțul oficial al logodnei, făcut de Georgina pe Instagram, pe 11 august 2025, când a împărtășit o imagine cu inelul primit de la fotbalist. „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, declara atunci Georgina.

Povestea lor de dragoste a început în urmă cu aproape zece ani, la Madrid, unde Georgina lucra într-un magazin Gucci. În 2017 au apărut pentru prima dată împreună la gala FIFA de la Zurich, iar de atunci au devenit un simbol al iubirii și sprijinului reciproc.

Citește și: Aubrey Plaza a născut în secret. Actrița a devenit mamă pentru prima dată

Cristiano Ronaldo se apropie de 1.000 de goluri marcate în carieră

Pentru Ronaldo, acest eveniment marchează un nou capitol, chiar înainte de începutul sezonului 2026-2027 din Saudi Pro League, care debutează peste doar patru zile. La 41 de ani, starul lui Al-Nassr continuă să impresioneze, apropiindu-se de pragul incredibil de 1.000 de goluri marcate în carieră. Gazeta Sporturilor amintește că, în această vară, Ronaldo a participat la al șaselea Campionat Mondial din carieră, consolidându-și statutul de legendă a fotbalului.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News