Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Cum arată verighetele lor și cum s-au cunoscut

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au oficializat relația după aproape un deceniu împreună. Cei doi au spus „Da” într-o ceremonie privată care a avut loc pe 11 august 2026, în superbul oraș Cascais, situat pe malul Atlanticului, la doar 30 de kilometri de Lisabona, relatează Gazeta Sporturilor.
Evenimentul a fost unul discret și plin de emoție, cei mai speciali invitați fiind cei cinci copii ai cuplului. Ronaldo, în stilul său caracteristic, a confirmat evenimentul printr-o postare pe rețelele sociale: o fotografie cu mâna lui și a Georginei purtând verighetele, însoțită de mesajul simplu: „C❤️G”.
Cum s-au cunoscut Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez
Nunta cuplului vine la un an de la anunțul oficial al logodnei, făcut de Georgina pe Instagram, pe 11 august 2025, când a împărtășit o imagine cu inelul primit de la fotbalist. „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, declara atunci Georgina.
Povestea lor de dragoste a început în urmă cu aproape zece ani, la Madrid, unde Georgina lucra într-un magazin Gucci. În 2017 au apărut pentru prima dată împreună la gala FIFA de la Zurich, iar de atunci au devenit un simbol al iubirii și sprijinului reciproc.
Cristiano Ronaldo se apropie de 1.000 de goluri marcate în carieră
Pentru Ronaldo, acest eveniment marchează un nou capitol, chiar înainte de începutul sezonului 2026-2027 din Saudi Pro League, care debutează peste doar patru zile. La 41 de ani, starul lui Al-Nassr continuă să impresioneze, apropiindu-se de pragul incredibil de 1.000 de goluri marcate în carieră. Gazeta Sporturilor amintește că, în această vară, Ronaldo a participat la al șaselea Campionat Mondial din carieră, consolidându-și statutul de legendă a fotbalului.