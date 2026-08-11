Alexandru Burcă dezvăluie cum a fost să joace alături de Dragoș Bucur în „Trafic”: „A trebuit să mă calmez un pic” / Exclusiv

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Alexandru Burcă, studentul la UNATC care joacă unul dintre personajele principale în serialul „Trafic”, de la Pro TV, ne-a oferit detalii din culisele producției în care mai joacă Dragoș Bucur, Tudor Chirilă și Adela Popescu, printre mulți alții. Alex îl interpretează pe Bogdan, un adolescent răzvrătit care ajunge să se confrunte cu consecințele unor alegeri greșite. Rolul a venit după un casting la care s-a prezentat cu încredere.

Alexandru Burcă, dezvăluiri despre cum a fost să joace alături de Dragoș Bucur în „Trafic”

Într-un interviu pentru Unica.ro, Alexandru Burcă povestește cum a fost să lucreze cu Dragoș Bucur, care îl joacă pe tatăl lui în „Trafic”, și ce a învățat de la el. Tânărul recunoaște că una dintre cele mai mari provocări a fost să scape de sentimentul că este „intrus” și să-și găsească locul printre actori pe care îi consideră „giganți”.

Bună, Alex, spune-mi câteva cuvinte despre personajul pe care îl joci în „Trafic” și despre cum ai ajuns să faci parte din proiect.

Personajul meu, Bogdan, este un puști răzvrătit, care probabil și-a pierdut un pic calea și nu prea știe în ce direcție să o apuce și o apucă într-o direcție greșită, din care își dă seama că nu mai poate să scape singur și nu mai există cumva rezolvare pe cont propriu, ceea ce caută el, și cumva ajunge să primească mai mult sau mai puțin ajutorul persoanelor de lângă el.

Am ajuns să fac parte din proiect ducându-mă la casting. Am fost chemat la casting și m-am dus și l-am dat cu toată încrederea și am sperat că îl iau și l-am luat.

„A trebuit să mă calmez un pic”

Cum a fost să lucrezi cu actori pe care probabil i-ai văzut în seriale și filme în copilărie?

A fost foarte tare, a fost o mică parte din mine care… copilul din mine s-a bucurat. Odată ajuns și odată ce mi-am dat seama că sunt cu acești oameni care sunt niște giganți pe lângă mine, a trebuit să mă calmez un pic și să-mi dau seama că n-ar trebui să mă las neapărat intimidat și că dacă sunt aici și eu printre ei, este cu un motiv și că ar trebui să încerc să-mi fac treaba cât de bine se poate ca să meargă lucrurile cum trebuie.

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Ce a învățat de la Dragoș Bucur

Ce ai învățat de la Dragoș Bucur, care îl joacă pe tatăl tău în serial?

Foarte multe lucruri am învățat. Ca să spun așa mai scurt, o lejeritate pe care o are și cumva cum își aduce tot ce are de spus și tot ce are de jucat își aduce la el și cumva e… bine, el a făcut și o compoziție în acest serial, lucru pe care l-am admirat incredibil de mult, adică mi se pare foarte greu ce face el și chiar aspir la a ajunge să pot să fac și eu lucruri de genul ăsta.

Compoziția este atunci când joci ceva care nu e neapărat așa cum ești tu. Adică el, cred că se poate observa și din trailere, e un pic bâlbâit personajul. Dragoș nu e bâlbâit în viața reală, ceea ce e un pic de lucrat acolo și e o oarecare măiestrie de care e nevoie.

Care a fost cea mai mare provocare pentru tine?

Să mă calmez un pic, când am ajuns la filmări, și să-mi dau seama că nu sunt intrus. Chiar dacă poate m-am simțit un pic intrus, am zis „ce caut eu aici cu oamenii ăștia?”. Asta a fost, să mă calmez, să-mi dau seama că, bă, trebuie să-mi fac treaba și atât.

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La ce coleg din distribuția „Trafic” ar apela să-l scoată din închisoare

Te trezești în închisoare, dar ți-ai pierdut memoria. De ce crezi că ești la închisoare?

Nu știu, probabil pentru că am furat ceva. Nu știu de ce, dar asta a fost primul gând.

Și dacă ar trebui să chemi un coleg din distribuție să te scoată din închisoare, pe cine ai alege?

Acum, control așteptărilor… L-aș chema pe Andu, pe Funky (Alex Mîrnea – n.red.). Dacă nu, cumva pe Ioana (Brumar – n.red.), pe Maria.

Foto: Captură video

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