Ioana Brumar, dezvăluiri din culisele serialului „Trafic”. Cum a fost să-i aibă pe Adela Popescu și Tudor Chirilă părinți: „Tot timpul făceam glume cu Adela legat de cum Tudor e foarte preocupat de subiecte foarte mari” / Exclusiv

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Ioana Brumar face parte din distribuția serialului „Trafic”, de la Pro TV, unde o interpretează pe Maria, o studentă la Medicină prinsă într-o poveste de iubire complicată și într-un conflict de familie cu urmări neașteptate. Pentru Unica.ro, actrița a vorbit despre experiența de pe platourile de filmare și despre colaborarea cu nume importante precum Tudor Chirilă, Adela Popescu și Dragoș Bucur. Serialul „Trafic” poate fi urmărit în fiecare luni, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO.

Ioana Brumar, dezvăluiri din culisele serialului „Trafic”

Ioana Brumar a dezvăluit că a fost chemată la casting cu doar trei ore înainte de probă, fără să aibă timp să se pregătească așa cum și-ar fi dorit. Cu toate acestea, prestația ei a convins echipa de producție, iar actrița spune că spontaneitatea a fost, paradoxal, unul dintre cele mai mari avantaje. În interviu, ea povestește și ce a învățat de la Tudor Chirilă și Adela Popescu, dar și care au fost cele mai dificile momente de la filmările serialului „Trafic”, unde a fost nevoită să treacă, în aceeași zi, de la scene încărcate de dramă la unele pline de entuziasm.

„Am fost chemată la casting cu vreo 3 ore înainte”

Bună, Ioana! Spune-mi câteva cuvinte despre personajul pe care îl joci în Trafic și despre cum ai ajuns să faci parte din proiect.

Am ajuns să fac parte din proiect în urma unui casting. Am ajuns într-un punct destul de final al castingului. Deja foarte mulți erau selectați. A fost o singură probă. Am fost chemată la casting cu vreo 3 ore înainte. Adică a fost ceva… foarte imprevizibil, nu mă așteptam deloc și cred că asta m-a ajutat. În momentul în care am ajuns acolo nu eram extraordinar de sigură pe text. Am dat niște texte cu colegul Alex Burcă. El deja, după 4 zile de casting în continuu, știa textul dumnezeiește, eram „aoleu, eu sunt varză”. Dar, strict în timpul probei, cred că am dat tot ce am putut, tocmai că știam că nu sunt atât de bine pregătită.

Și o interpretez pe Maria. Maria este o tânără studentă la Medicină care se îndrăgostește de acest bad boy Bogdan. Și de aici, bineînțeles, apar niște conflicte destul de puternice în familia Mariei.

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Cum a fost să-i aibă pe Adela Popescu și Tudor Chirilă părinți

Cum a fost să-i ai pe Tudor Chirilă și Adela Popescu drept părinți în serial?

A fost foarte drăguț, mai ales că ei sunt destul de diferiți ca personalități și tot timpul făceam glume cu Adela legat despre cum Tudor e foarte preocupat de subiecte foarte mari și tot timpul discuțiile noastre în mașină erau despre politică sau subiecte cu o gravitate mai ridicată și noi eram acolo, aceste femei din viața lui care se simțeau ușor nebăgate în seamă, că tot timpul erau probleme mai mari. Și da, făceam foarte multe glume legate de cum sunt și personajele și dinamica dintre ele.

„De la Tudor am preluat dorința asta de a apăra personajul”

Ce ai învățat de la Tudor Chirilă și Adela Popescu pe platourile de filmare?

Cred că de la Adela am învățat să fiu foarte relaxată, pentru că ea, în urma experienței ei vaste, din seriale și nu numai, a căpătat o dexteritate și o relaxare, chiar dacă erau unele secvențe mai complicate emoțional, să zicem așa, ea tot avea capacitatea să își păstreze calmul și relaxarea și cred că am preluat și eu un pic din starea ei.

Și de la Tudor am preluat dorința asta de a apăra personajul și de a înțelege cât mai bine ce-și dorește, de ce acționează, cum acționează. Deci cumva această dorință de a înțelege mult mai bine personajele.

„Am avut niște zile foarte pline, cu foarte multe secvențe una după alta. Într-una trebuia să văd pe un apropiat cum moare, după mă vedeam cu iubitul și eram foarte fericită, după mă certam cu părinții”

Care a fost cea mai mare provocare pentru tine?

Cea mai mare provocare pentru mine a fost faptul că am avut niște zile foarte pline, cu foarte multe secvențe una după alta și erau foarte diferite, adică într-una trebuia să văd pe un apropiat cum moare, după mă vedeam cu iubitul și eram foarte fericită, după mă certam cu părinții, toate în aceeași zi, fără pauze prea mari între, a fost ceva nou pentru mine și simțeam real că trebuie să fac un efort să pot să le duc la capăt într-un mod ok de care să fiu mulțumită.

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La ce coleg din distribuție ar apela să o scoată din închisoare

Ești la închisoare, dar ți-ai pierdut memoria. De ce crezi că ești închisă?

Probabil pentru că am… am făcut rost de o cremă cu… o cremă anti-riduri, care nu e pe piață și mi-am comandat-o de pe ceva site-uri dubioase. Cred că de-asta.

Și dacă ar trebui să chemi un coleg din distribuție să vină să te scoată de la închisoare, pe cine ai alege și de ce?

Wow! Cred că l-aș chema pe Dragoș Bucur pentru că el are această capacitate de a te relaxa și de a te calma. Cred că m-aș baza pe el că poate să-mi zică un discurs motivațional care să mă ajute pe mai departe.

Foto: Instagram; Pro TV

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