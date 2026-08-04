Emil Rengle și Alejandro, mărturisiri despre situațiile limită din relația lor. „Este un tip de presiune pe care nu toată lumea îl înțelege!”

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Alejandro și Emil Rengle au vorbit deschis despre momentele tensionate din viața de cuplu și despre greutatea de a fi mereu în atenția publicului.

Într-un interviu recent, cei doi au făcut dezvăluiri despre evoluția poveștii lor de dragoste, despre greșelile făcute de-a lungul timpului și despre efortul constant de a-și menține echilibrul într-o relație analizată din toate unghiurile de cei din jur.

Presiunea expunerii și capcanele imaginii perfecte

Trăitul sub lumina reflectoarelor aduce adesea așteptări nerealiste din partea publicului, un factor care adaugă o greutate suplimentară peste problemele obișnuite ale unei relații. Cei doi au explicat că expunerea continuă creează o obligație invizibilă de a afișa mereu o stare de bine, chiar și în momentele în care lucrurile nu sunt tocmai roz în spatele camerelor de filmat.

„Faptul că relația noastră este foarte publică vine cu o presiune aparte. Nu este doar despre noi doi, ci și despre cum este percepută, comentată, analizată de oameni care nu ne cunosc. Există momente în care simți că trebuie să fii «bine» chiar și atunci când nu ești. Și nu prea ai cu cine să vorbești despre asta, pentru că este un tip de presiune pe care nu toată lumea îl înțelege.

Am trecut prin momente în care am făcut greșeli, în care nu am știut cum să gestionăm anumite situații, în care ego-ul sau fricile noastre au ieșit la suprafață. Dar de fiecare dată ne-am întors unul spre celălalt. Am ales să rămânem, să învățăm, să creștem. Și cred că asta face diferența: nu faptul că nu apar probleme, ci faptul că alegi, conștient, să treci prin ele împreună”, au mărturisit Alejandro și Emil pentru Viva.ro.

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Cum a fost gestionată gelozia la începutul drumului

Începutul poveștii lor nu a fost ferit de episoade de gelozie, sentiment pe care amândoi îl privesc totuși ca pe o reacție firească în momentul în care există un atașament profund. În timp, cei doi au învățat să transforme această teamă de a-l pierde pe celălalt într-un exercițiu de maturizare și încredere reciprocă.

„Da, gelozia a existat, mai ales la început. Și credem că este umană până la un punct. Dacă nu există deloc, poate înseamnă că nu există nici atașament real. Dar, în timp, înveți să o înțelegi, să nu o lași să conducă relația”, au adăugat cei doi.

Respectul și comunicarea, limitele nenegociabile în cuplu

Întrebați despre lucrurile peste care nu ar putea trece și despre regulile care le mențin legătura puternică, cei doi parteneri au oferit perspective complementare, punând accentul pe libertatea individuală și pe transformarea continuă pe care o parcurg împreună.

„Pentru mine, limitele țin foarte mult de respect și transparență. Nu cred într-o relație în care trebuie să controlezi celălalt om, dar cred într-o relație în care alegi, în fiecare zi, să fii acolo, conștient”, a subliniat Emil Rengle.

La rândul său, Alejandro a completat că secretul stă în adaptabilitate și deschidere: „Cred că limitele se schimbă odată cu tine. Creștem, ne schimbăm, iar relația trebuie să evolueze odată cu noi. Comunicarea este totul”.

Foto – Facebook / Instagram

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