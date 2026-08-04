Cum au apărut Florin Prunea și Lăcrămioara Ursu la mare: „Zici că sunt Nea Mărin Miliardar”

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Florin Prunea și iubita lui, Lăcrămioara Ursu, au petrecut un weekend relaxant pe litoralul românesc. Fostul portar al naționalei a împărtășit momente speciale cu urmăritorii de pe Facebook.

Cum au apărut Florin Prunea și Lăcrămioara Ursu la mare

Florin Prunea, fostul portar al naționalei României și una dintre cele mai carismatice figuri din sportul autohton, știe să profite de orice moment liber. Weekendul trecut, fără nicio emisiune programată, Prunea a ales să se relaxeze pe litoralul românesc alături de iubita sa, Lăcrămioara Ursu. Cei doi și-au confirmat relația în vara anului 2025. Anterior, Prunea a fost căsătorit timp de trei decenii cu Lidia, alături de care are o fiică adoptată, Andra.

Cunoscut în mediul online drept „Hanțu”, Prunea și-a ținut fanii la curent cu escapada sa la mare printr-o serie de videoclipuri publicate pe Facebook. „Mi-am luat papornița și am ajuns la mare”, a scris. Într-un clip, iubita l-a tachinat: „Hanțule, ce faci cu papornița aia?”, iar răspunsul său nu a întârziat: „Zici că sunt Nea Mărin Miliardar. La Eforie. Începe o nouă distracție”.

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„Sănătate vă doresc la toți”

Cu zâmbetul pe buze și însoțit de Lăcrămioara, Prunea a transmis energie pozitivă, bucurându-se de relaxare pe plajă cu un pahar în mână. „Cu iubita mea”, a scris el pe un alt videoclip, în care le dorește tuturor o duminică frumoasă și sănătate: „Azi băgăm și noi, că nu avem emisiune. Noroc, sănătate vă doresc la toți, vă îmbrățișez cu drag”.

Imaginile au devenit virale, iar stilul său relaxat și autentic continuă să atragă admirația publicului.

Foto: Facebook

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