Fostul soț al Elenei Băsescu este un tată implicat. Cum a fost surprins Bogdan Ionescu alături de cei trei copii

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Bogdan Ionescu și copiii săi din mariajul cu Elena Băsescu au petrecut câteva zile împreună la mare. Afaceristul cunoscut drept „Syda” are doi copii din fosta căsnicie cu Elena și o fetiță, Annelise, dintr-o altă relație.

Fostul soț al Elenei Băsescu este un tată implicat

Bogdan Ionescu, fostul ginere al lui Traian Băsescu, este un tată implicat. Afaceristul a petrecut câteva zile la mare alături de cei doi copii din căsnicia cu Elena Băsescu, Sofia și Traian Junior. Bogdan arată astfel că echilibrul familial rămâne o prioritate pentru el. Deși mariajul lor s-a încheiat, relația dintre cei doi părinți este una armonioasă, concentrată pe binele celor mici.

Tot recent, în mediul online, Bogdan s-a filmat acasă în timp ce era coafat de mezina lui, Annelise, în vârstă de 4 ani. Fetița îi aranjează părul cărunt cu un pieptăn și un uscător de păr de jucărie. Scena intimă reflectă o relație plină de tandrețe.

Omul de afaceri și-a refăcut viața personală, iar venirea pe lume a micuței Annelise, acum în vârstă de patru ani, a completat tabloul unei familii extinse. Bogdan își organizează timpul pentru a fi alături de toți copiii săi, fie că este vorba de vacanțe, ieșiri sau momente liniștite acasă, care întăresc legăturile familiale.

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De ce au divorțat Elena Băsescu și Bogdan Ionescu

Elena Băsescu și Bogdan Ionescu au divorțat în 2016, la notar. „Familia Ionescu – Băsescu, de comun acord și de manieră amiabilă, a decis să pună punct căsniciei începute în 2012. Separarea se produce prin procedură notarială. În acest moment, locuim deja separat”, se arată într-un mesaj postat pe contul de Facebook al Elenei Băsescu, dar semnat atât de ea, cât și de către Bogdan Ionescu.

În 2018, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a vorbit pe scurt despre motivul divorțului. „Decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred că ar fi fost bine să trăiască într-o casă în care mama și tata nu se mai înțelegeau. E mai bine că s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru că experiența este mai puțin traumatizantă și nu au avut foarte mult timp să-i asocieze pe mama și pe tata împreună”, a spus Elena, potrivit Cancan.

După divorț, Elena și-a refăcut viața alături de Cătălin „Tomată” Gheorghe, relație din care a rezultat o fetiță, Anastasia. Cei doi s-au despărțit în toamna anului 2019, după doar doi ani de relație. El s-a căsătorit în septembrie 2024 cu Michelle Ciubuc, medic anestezist în București, alături de care are un băiețel, Mathias Ștefan, născut în toamna anului 2025.

Foto: Instagram; Facebook; Libertatea.ro

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