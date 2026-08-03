Fostul soț al Elenei Băsescu este un tată implicat. Cum a fost surprins Bogdan Ionescu alături de cei trei copii

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Bogdan Ionescu și copiii săi din mariajul cu Elena Băsescu au petrecut câteva zile împreună la mare. Afaceristul cunoscut drept „Syda” are doi copii din fosta căsnicie cu Elena și o fetiță, Annelise, dintr-o altă relație.
Bogdan Ionescu, fostul ginere al lui Traian Băsescu, este un tată implicat. Afaceristul a petrecut câteva zile la mare alături de cei doi copii din căsnicia cu Elena Băsescu, Sofia și Traian Junior. Bogdan arată astfel că echilibrul familial rămâne o prioritate pentru el. Deși mariajul lor s-a încheiat, relația dintre cei doi părinți este una armonioasă, concentrată pe binele celor mici.
Tot recent, în mediul online, Bogdan s-a filmat acasă în timp ce era coafat de mezina lui, Annelise, în vârstă de 4 ani. Fetița îi aranjează părul cărunt cu un pieptăn și un uscător de păr de jucărie. Scena intimă reflectă o relație plină de tandrețe.
Omul de afaceri și-a refăcut viața personală, iar venirea pe lume a micuței Annelise, acum în vârstă de patru ani, a completat tabloul unei familii extinse. Bogdan își organizează timpul pentru a fi alături de toți copiii săi, fie că este vorba de vacanțe, ieșiri sau momente liniștite acasă, care întăresc legăturile familiale.
Elena Băsescu și Bogdan Ionescu au divorțat în 2016, la notar. „Familia Ionescu – Băsescu, de comun acord și de manieră amiabilă, a decis să pună punct căsniciei începute în 2012. Separarea se produce prin procedură notarială. În acest moment, locuim deja separat”, se arată într-un mesaj postat pe contul de Facebook al Elenei Băsescu, dar semnat atât de ea, cât și de către Bogdan Ionescu.
În 2018, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a vorbit pe scurt despre motivul divorțului. „Decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred că ar fi fost bine să trăiască într-o casă în care mama și tata nu se mai înțelegeau. E mai bine că s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru că experiența este mai puțin traumatizantă și nu au avut foarte mult timp să-i asocieze pe mama și pe tata împreună”, a spus Elena, potrivit Cancan.
După divorț, Elena și-a refăcut viața alături de Cătălin „Tomată” Gheorghe, relație din care a rezultat o fetiță, Anastasia. Cei doi s-au despărțit în toamna anului 2019, după doar doi ani de relație. El s-a căsătorit în septembrie 2024 cu Michelle Ciubuc, medic anestezist în București, alături de care are un băiețel, Mathias Ștefan, născut în toamna anului 2025.