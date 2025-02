Ce mai face și cum arată Janine Sârbu. Fosta soție lui Adrian a dat lovitura în Franța. „Sunt foarte onorată!”

Vă mai aduceți aminte de Janine Sârbu, fosta soție a magnatului Adrian Sârbu? Viața ei s-a schimbat considerabil după divorțul de fostul soț, iar acum, la 57 de ani, a primit o distincție importantă pentru activitatea ei din prezent.

Ce mai face și cum arată Janine Sârbu la 57 de ani

Janine Sârbu (Eugenia Ștefan, pe numele de fată) s-a numărat printre supermodelele de top din anii ‘90, împreună cu Romanița Iovan, Dana Săvuică și Cătălin Columbeanu. După divorțul din 2003 de Adrian Sârbu, s-a retras la Paris și a ajuns cunoscută acolo în cercurile selecte de artiști și celebrități.

Janine Sârbu este curator de artă, susține artiștii vizuali din Franța și organizează expoziții de artă importante. Fosta soție a lui Adrian Sârbu s-a afișat recent pe Instagram pentru a anunța că a primit o distincție importantă din partea Ministerului Culturii din Franța, mai exact insigna „Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres”, drept recunoaștere a contribuției sale în domeniile artei și al culturii. La ceremonia respectivă, la care a participat și ambasadoarea României în Franța, Janine Sârbu a purtat un costum elegant, negru și un top asortat pe sub sacou. Janine are părul șaten acum și rămas neschimbat de frumoasă.

„Sunt foarte onorată să fi primit medalia Ordinului Artelor şi Literelor în grad de Cavaler (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) din partea doamnei Ministru al Culturii” – a scris fostul model în dreptul unor fotografii de la importantul eveniment. Andreea Esca, care a rămas prietenă cu Janine, i-a transmis felicitări: „Așa DA, felicitări, ești tare!”

Janine Sârbu locuiește cu fiica ei în Paris

Janine nu locuiește singură la Paris după divorțul de Adrian Sârbu, cu fiica lor, Janice Arianne, în vârstă de 23 de ani. Cele două locuiesc acolo într-o garsonieră cumpărată de Sârbu, despre care se spune că i-ar fi aparținut legendarei actrițe Marlene Dietrich.

Janine și-a început cariera de model la APACA, fiind colegă de breaslă cu Romanița Iovan, Dana Săvuică, Melek Amet și Cătălin Botezatu.

Ea și Adrian Sârbu s-au căsătorit în 1997, nași fiindu-le Mircea și Mihaela Geoană. Divorțul a avut loc șase ani mai târziu, în 2003, iar în urma partajului, ei i-a revenit o casă, o mașină și 11 milioane de dolari. Fiica fostului cuplu s-a născut cu un an înainte de divorț, în 2002.

După mutarea la Paris, Janine a dispărut din atenția publicului. Dar în 2018, ea a apărut la brațul lui Cătălin Botezatu, la un eveniment ce s-a ținut într-una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din Paris, Palatul Behague, unde se află Ambasada României. Până la mariajul cu Adrian Sârbu, Janine ar fi avut relații cu Florin Segărceanu, Florin Răducioiu și Dan Chișu.

„Mă îndrăgostisem până peste cap de ea, era un fotomodel celebru al acelor ani. Toată ființa mea era legată în acea perioadă de această fată, care avusese niște contracte în Italia și terminase o idilă cu Florin Segărceanu. (…) Am greșit și nu l-am ascultat atunci pe Giovani Becali. Mi-a spus de zeci de ori să renunț la Janine, dar nu am făcut-o decât foarte târziu. Despărțirea s-a petrecut într-un fel foarte dur”, a spus, acum ceva timp, Florin Răducioiu.

