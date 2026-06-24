Ilona Brezonianu, Cătălin Botezatu și Irina Fodor, printre vedetele premiate la Unica Urban Party 2026

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Seara de 24 iunie a marcat unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului estival în Capitală. Terasa ParkLake Shopping Center s-a transformat complet pentru a găzdui Unica Urban Party 2026, un eveniment vibrant care a celebrat la superlativ vara și energia urbană.

Vedete de prim rang și oameni de media s-au reunit sub cerul liber pentru o seară de neuitat, definită de un mix perfect între modernism și tradiție.

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Un dress code inegalabil: „Nostalgia cu parfum de România”

Elementul central care a dat tonul întregii seri a fost, fără îndoială, dress code-ul spectaculos: „Nostalgia cu parfum de România”. Invitații au răspuns provocării cu piese vestimentare ingenioase, readucând în prim-plan motive tradiționale românești reinterpretate în cheie urbană modernă.

Fie că a fost vorba despre ii reinterpretate purtate cu accesorii oversized, fie despre elemente retro combinate cu sneakerși, originalitatea a fost la ea acasă, transformând terasa într-un adevărat podium de modă neconvențional.

Show de zile mari și momente muzicale de colecție

Atmosfera electrizantă a fost întreținută de carismaticul Radu Ciucă care au asigurat energia și zâmbetele pe tot parcursul serii.

Nostalgia a prins cu adevărat viață pe scenă prin intermediul unor momente muzicale live de excepție. Publicul a vibrat pe acordurile pline de pasiune ale lui Damian Drăghici.

Defilare de celebrități pe covorul roșu

Evenimentul a atras o constelație de vedete din showbiz-ul românesc, dornice să celebreze începutul verii într-o atmosferă relaxată, dar sofisticată. Printre personalitățile care au spus „DA” invitației echipei Unica s-au numărat:

Cătălin Botezatu, o prezență mereu elegantă și atentă la detalii;

Elena Gheorghe și Emily Burghelea, care au impresionat prin outfituri pline de culoare;

Ilona Brezoianu, Irina Fodor, Oana Roman, Irina Fodor, Elwira Petre și Patricia Vizitiu, care au adus un plus de prospețime și energie;

Cuplul format din Gabriela Cristea și Tavi Clonda, mereu zâmbitori și asortați;

Romanița Iovan și Codruța Filip au complatat lista invitaților de seamă care au transformat această noapte într-un succes răsunător.

Unica Urban Party 2026 s-a încheiat târziu în noapte, lăsând în urmă amintiri de neprețuit, fotografii spectaculoase și promisiunea că spiritul urban și nostalgia românească rămân o rețetă de succes pentru petrecerea perfectă.

Foto – Dumitru Anghelescu

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