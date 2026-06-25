Cătălin Botezatu, „acaparat” de o artistă celebră la Unica Urban Party 2026. Cine este tânăra care i-a atras atenția celebrului designer

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Cătălin Botezatu a fost prezent la Unica Urban Party 2026, cea mai tare petrecere a acestei veri, ce s-a desfășurat în ParkLake Shopping Center. Celebrul designer a primit un premiu pe măsura realizărilor sale, însă ceea ce a atras atenția tuturor a fost apropierea dintre el și o cunoscută artistă, care l-a „acaparat” pentru o ședință foto de excepție.

Cătălin Botezatu, în compania unei celebre artiste

Unica Urban Party s-a desfășurat și în acest an pe terasa ParkLake Shopping Center din București, unde numeroase vedete și influenceri au dansat pe muzica lui Damian Drăghici și s-au bucurat de o seară de neuitat. Printre celebritățile care ne-au „trecut pragul” se află și Cătălin Botezatu, care a optat pentru o ținută spectaculoasă, așa cum ne-a obișnuit.

Înainte de a urca pe scenă pentru a-i fi înmânat un premiu binemeritat, designerul a fost surprins la panou alături de o îndrăgită artistă. Cei doi s-au fotografiat împreună și chiar s-au îmbrățișat cu drag.

Cea care l-a „prins” pentru câteva minute pe Cătălin Botezatu este nimeni alta decât Irisha, care a întors capetele tuturor cu ținuta ei fabuloasă. Artista a ales să poarte o rochie galbenă decupată, care l-a făcut până și pe Botezatu să îi facă complimente.

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Ce vedete au mai fost prezente la Unica Urban Party

Printre vedetele care au fost prezente la Unica Urban Party 2026 s-au aflat Emily Burghelea, Irina Fodor, Romanița Iovan, Oana Roman, Gabriela Cristea și Tavi Clonda, Ilona Brezoianu, Codruța Filip și Bella Santiago.

Anul acesta, invitații au acceptat provocarea unui dress code spectaculos și plin de emoție: „Nostalgia cu parfum de România”. Invitații au reinterpretat cu mult stil elemente retro, piese iconice și accente care ne amintesc de farmecul autentic românesc, oferind serii o notă unică de eleganță și melancolie stylish.

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Gazda serii, charismaticul Radu Ciucă, a ținut atmosfera la cote maxime cu energia sa contagioasă. Punctul culminant al evenimentului a fost marcat de ritmurile electrizante ale lui Damian Drăghici, artistul perfect pentru a transpune în muzică exact acea „nostalgie cu parfum de România”, ridicând publicul în picioare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Botezatu și Irisha la Unica Urban Party 2026

Foto: Dumitru Angelescu

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