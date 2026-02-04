Cătălin Botezatu, jefuit la Londra. Designerul a rămas fără un ceas rar în valoare de două milioane lire sterline

Cătălin Botezatu (59 ani) a fost jefuit în timp ce se afla la Londra, în cartierul exclusivist Mayfair. Designerului i-a fost furat un ceas rar Richard Mille, în valoare de două milioane de lire sterline.
Catalin Botezatu a devenit recent victima unui jaf șocant în inima Londrei, în exclusivista zonă Mayfair. Designerul a fost deposedat de un ceas ultra-rar Richard Mille, evaluat la 2 milioane de lire sterline, pe 29 ianuarie, în jurul orei 23.50, în Berkeley Square, potrivit Daily Mail.
Un ceas din Seria Sapphire, precum cel furat de la Botezatu, este o bijuterie rară, sculptată integral din cristal de safir. Modelele RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05 sunt extrem de apreciate în lumea celebrităților.
Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „La ora 00.14, joi, 29 ianuarie, ofițerii au răspuns unui raport privind un jaf în Berkeley Square, Mayfair. Ofițerii au discutat cu victima, un bărbat în vârstă de 50 de ani”.
Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, este o figură emblematică în lumea modei, fiind un exemplu de ambiție și succes pentru femeile de pretutindeni.
Fondator al casei de modă Delphi, el a deschis primul său butic în România în anii ’90, după ce a studiat și lucrat alături de legendarul designer italian Gianni Versace.
Cariera sa a continuat să înflorească, iar astăzi îmbracă vedete celebre, precum cântăreața și actrița americană Vanessa Williams.
Pe lângă design vestimentar, Botezatu a lansat colecții de parfumuri și bijuterii, consolidându-și astfel reputația internațională. În 2000, el a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să organizeze o ședință foto în perimetrul unor situri antice, un moment care a marcat un punct de referință în cariera sa.
