„Pe Lore aș săruta-o încontinuu”. Cătălin Botezatu, mărturisiri sincere despre relația cu Loredana Groza

Cătălin Botezatu și Loredana Groza se cunosc de ani și buni la un moment dat chiar au fost surprinși sărutându-se. Însă niciodată nu au avut o relație amoroasă. Acum, celebrul designer a mărturisit că și-ar dori să fi existat ceva mai mult între el și artistă.

Cătălin Botezatu și-ar dori o relație cu Loredana Groza

Pe Cătălin Botezatu și Loredana Groza îi leagă o prieteni de lungă durată, dar creatorul de modă recunoaște că a simțit și o atracție puternică față de aceasta. Totuși, respectul și prudența l-au împiedicat să facă un pas spre o altfel de relație care ar fi putut, în cele din urmă, să le strice prietenia.

„Pe Lore aș săruta-o încontinuu. Lore este DIVA. În România sunt câteva dive: Angela Gheorghiu, pentru care am onoarea să creez ținute de ani și ani, Angela Similea, Loredana… Fac o paranteză. Angela Similea e frumoasă, bine îmbrăcată, i-am creat ținutele mulți ani, are o voce superbă, melodii pline de emoție, umplea Sala Palatului, are grație, feminitate. Iar Lore, minunata Lore, a făcut la 18 ani un clip de dragoste în care eu eram alături de ea și fumam trabuc. Am avut ocazia să fac clipuri și cu alte mari vedete din România, cu Mădălina Manole, Dumnezeu s-o ierte!, cu Laura Stoica. Am fost onorat și am fost un fericit al sorții”, a povestit Cătălin Botezatu pentru Revista Viva.

Designerul, despre sărutul cu Loredana

Cătălin Botezatu a subliniat faptul că pentru el, Loredana nu este doar o cântăreță cu un talent incontestabil, dar este și un simbol al feminității. Acesta a comparat-o pe artista noastră cu Madonna, recunoscând că s-a simțit deseori copleșit de fascinația pe care i-o inspiră.

În trecut, Cătălin Botezatu și Loredana Groza au fost surprinși sărutându-se, imaginea stârnind la momentul respectiv, numeroase reacții în spațiul public.

„La Loredana, pe lângă faptul că suntem prieteni și o ador, trebuie să zic că e o Madonna a României, se reinventează mereu, își respectă publicul, are un look extraordinar. Uite, și ea se poate compara cu JLo, are un vibe aparte și gândiți-vă că ea cântă ore în șir, zi de zi, la tot felul de evenimente. E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana. Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar uite că n-am spus nimănui, mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe. Ne-am sărutat, e adevărat, dar e un respect extraordinar acolo, deși vorbim toate prostiile… Să știți că, de fiecare dată când o văd, înăuntrul meu mă fâstâcesc, ca un copil. Și, în plus, pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani. Oricum, Lore va rămâne specială pentru mine toată viața”, a adăugat designerul.

