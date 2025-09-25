Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, discuție savuroasă înainte ca prezentatorul să plece la filmările Power Couple: „Închide, că ne facem de râs”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Cei doi se înțeleg de minune și au același simț al umorului, iar ultima dovadă este o discuție pe care au avut-o în mașină. Iată ce dialog au avut cei doi.

Ce i-a răspuns Dani Oțil soției când l-a întrebat dacă o mai iubește

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt împreună de șapte ani și au o familie frumoasă, fiind unul dintre cele mai solide cupluri mondene. Frumoasa blondină și-a condus soțul spre aeroport, pentru că acesta urmează să filmeze următorul sezon Power Couple. În drum spre aeroport, Gabriela Prisăcariu l-a întrebat pe soțul ei dacă o mai iubește, iar de aici s-a iscat o discuție amuzantă.

Chiar după ce a pus întrebarea, telefonul a căzut, iar prezentatorul Tv s-a amuzat pe seama întâmplării și a spus că se aștepta să fie întrebat fix asta.

Iată dialogul spumos dintre cei doi:

Gabriela Prisăcariu: Auzi, Dani, tu mă mai iubești și pe mine?

Dani Oțil: Dacă cu asta, la Power Couple am pierdut. Exact!

Gabriela Prisăcariu: Mi-a căzut telefonul. Mă mai iubești sau? Că eu simt că nu mă mai iubești.

Dani Oțil: Da, faza 1 e că nu mai iubești și pe mine. De ce nu m-ai întrebat aseară la 22.40, când aproape ațipisem? Și faza 2 este că „Simt că nu mă mai iubești". Știu, noi suntem Power Couple, dar prezentatorii.

Gabriela Prisăcariu: Pleci o lună. O să-ți fie dor de mine?

Dani Oțil: O să îmi fie foarte dor, mai ales de pisică

Gabriela Prisăcariu: Deci mă mai iubești sau nu?

Dani Oțil: Hai, închide filmarea asta că râde lumea de noi.

Gabriela Prisăcariu: Nu mă mai iubește.

Ce i-a spus prezentatorul soției sale când a cerut-o în căsătorie

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit în vara anului 2023, la aproximativ 3 ani de când prezentatorul a cerut-o în căsătorie.

Dani Oțil și-a adus aminte de momentul în care i-a oferit inelul parteneri sale, povestea fiind una extrem de frumoasă.

„Căutam momentul să-i dau inelul Gabrielei, că îl căram cu mine în șosetă de multe țări. Că am făcut multe țări într-o vacanță de iarnă. Și eram în Cartagena, în Columbia, și mergeam spre o insulă unde se face snorkeling și numai așa am ținut-o: «Dacă ai curaj să faci nu știu ce, te iau de nevastă». Așa am făcut toată iarna aia, ea neștiind că eu am inelul la mine.

Și pe barcă mi-am dat seama că nu poate să înoate mult. Știe să înoate, dar n-are curaj! Dacă simte pământ sub picioare, face un bazin întreg, dacă nu mai simte pământ, e cel mai prost înotător și nu poate să bage capul în apă. Și i-am zis: «Dacă faci snorkelling pentru prima oară în viață cu mine, eu scot inelul».

Și la un moment dat o văd că se duce la un ghid și-l întreabă dacă poate face snorkelling cu vestă. Și ăla a zis: «Of course»! Și o văd cu vestă și ăla o mai trăgea cu un colac de salvare, sanchi, când obosește. Ce să-i mai dau inelul? Că ea era deja impresionată de domnul ghid”, și-a amintit Dani Oțil.

Cererea în căsătorie s-a întâmplat după ce Gabriela a ieșit din apă și au ajuns amândoi pe plajă.

