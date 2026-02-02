Dorian Popa, transformare incredibilă. Cum arată după ce a slăbit considerabil și s-a operat la nas: „Nu mai e Dorian”

Dorian Popa a publicat pe rețelele sociale imagini șocante cu el, complet transformat. Fanii au remarcat transformarea șocantă a artistului, care nu doar că a slăbit considerabil, dar și-a operat și nasul, iar acum oamenii nu îl mai recunosc.

Cum arată Dorian Popa după ce s-a operat la nas

Dorian Popa face ce face și își șochează fanii constant. Așa a făcut și de data aceasta, cu o nouă apariție care i-a făcut pe fani să spune că „Dorian nu e Dorian”.

Artistul a postat o fotografie în care este vizibil mai slab, iar operația la nas i-a transformat complet fizionomia. El a apărut și la bustul gol, într-una din fotografii, iar silueta lui este mult mai definită. Cântărețul a recunoscut că a slăbit considerabil pentru că s-a lăsat de substanțe care îl ajutau să crească în masă musculară.

Dorian a pus renunțarea la aceste substanțe pe seama faptului că se pregătește să aibă un copil și vrea să fie cât mai sănătos și mai curat.

„Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus. Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază! Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi și cel de-al treilea membru al familiei“, a declarat Dorian Popa într-un podcast.

El a postat fotografiile alături de descrierea „88”. Fanii nu știu dacă este vorba despre 1988, anul în care s-a născut, sau greutatea la care a ajuns acesta.

Ce părere au avut fanii

Noua formă a lui Dorian Popa a atras multe comentarii. În timp ce unii l-au apreciat pentru că arată mai sănătos, alții pur și simplu au fost șocat să vadă noua formă a artistului și să speculeze că ar fi folosit injecții de slăbit.

„Să înceapă a doua parte a vieții 💪💪💪, mai sănătos și mai plin de bucurii decât prima 😅”.

Un alt urmăritor l-a întrebat fără ocolișuri: „Ai folosit și tu injecțiile alea pentru slăbit? Dar nu aveai nevoie…”.

Răspunsul nu a întârziat să apară:

„Nu… doar am schimbat ceva la modul meu de viață, ce m-a ajutat să scap de niște kilograme artificiale 🙏”.

„De la câte kilograme ai început să dai jos, Johnule? Operația la nas e super reușită și era necesară cu noul fit pe care l-ai ales. Bravo, ai gândit totul la vârsta potrivită și la momentul potrivit! New wife, new life… BETTER LIFE!”, a scris un fan.

„Wow, ce vorbe frumoase… MULȚUMESC MULT, Vio 🙏 sănătate și ție și celor dragi ție”, a răspuns Dorian.

