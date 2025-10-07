Dorian Popa și iubita lui, Andreea, s-au căsătorit în Maldive. Mama artistului, primele declarații despre nuntă: „A fost o surpriză totală”

Dorian Popa și iubita lui, Andreea, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, dar elegante, în Maldive. Mama artistului a făcut primele declarații despre nuntă, precizând că mireasa nu a avut nicio idee de surprinza pe care i-a pregătit-o iubitul ei.

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit

Dorian Popa și iubita lui, Andreea, au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Artistul și partenera sa s-au căsătorit în Maldive, însă tânăra nu a știut nimic până ce nu a ajuns în fața altarului.

Cei doi s-au logodit în vara acestui an, după ce cântărețul i-a oferit un superb inel de logodnă, iar acum sunt soț și soție.

Dorian a ales să se însoare cu Andreea nu în România, ci pe plajă, în cadrul unei ceremonii discrete. Acesta a publicat apoi mai multe imagini din Maldive, iar fanii au început să se întrebe dacă nu cumva s-au căsătorit. Acum, mama artistului, Luminița Popa, a confirmat vestea cea mare.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat cea pe care Dorian Popa o alintă „Mamișor” pentru Spynews.

Cietște și: Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici

Citește și: Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au depășit problemele. Cei doi actori, împreună pe covorul roșu

Ce spune mama lui Dorin despre petrecerea de nuntă

În același timp, Luminița Popa a explicat că a preferat să nu intervină în planurile fiului ei și se declară mulțumită de alegerea acestuia, chiar dacă cununia a avut loc departe de casă. În ceea ce privește petrecerea de nuntă, femeia spune că este timp și pentru un astfel de eveniment și importantă este fericirea fiului ei și a alesei acestuia.

Citește și: Mikaela Albu a împlinit 16 ani. Ce spune Mihai Albu despre viitorul fiicei sale: „Ar trebui deja să se gâdească ce va face”

Citește și: Cauza morții lui Felix Baumgartner. Verdictul anchetei

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a mai spus mama lui Dorian Popa pentru publicația menționată anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini de la nunta lui Dorian Popa și a Andreei

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News