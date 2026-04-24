Dorian Popa și Andreea se căsătoresc. Cei doi se pregătesc pentru marele eveniment

Dorian Popa și iubita lui, Andreea, se pregătesc să se căsătorească astăzi. Cei doi vor deveni soț și soție în cadrul unei ceremonii religioase atent pregătite. Evenimentul este unul restrâns și a fost pregătit în taină de către cei doi. Iată imagini de la localul în care va avea loc petrecerea de după.

Dorian Popa și iubita lui se pregătesc să ajungă astăzi în fața altarului, unde își vor spune „da” în fața lui Dumnezeu și al celor mai dragi persoane. Vloggerul și viitoarea lui soție au organizat totul în mare secret.

Nunta celor doi are loc într-un local idilic din Buftea, aflat pe malul lacului. Decorul include mii de trandafiri albi, așa cum se poate observa din imagini.

Cei doi au fost prezenți ieri la locația în care va avea loc petrecerea pentru a se asigura că pregătirile merg așa cum trebuie.

Citește și: Dorian Popa, prima reacție după condamnarea la închisoare cu suspendare: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”

Fanii vloggerului au putut vedea cum arată inelul de logodnă al Andreea, dar și verigheta bătută în pietre prețioase.

Dorian Popa a dezvăluit că va fi o nuntă restrânsă, la care vor participa doar persoanele foarte apropiate.

”Mergem pe o variantă de eveniment cu număr de invitați restrâns, pentru că nu am vrea să fie ceva prea mare, la care să nu ne putem bucura și să se transforme în clasica nuntă prin care treci ca gâsca prin apă.

Plecasem inițial de la ideea de a face acasă, dar mi-am dat seama că nu voi fi gata cu renovările pe care le fac în curte acum. Au trecut șase anișori de când stau în Domnești, și deja e nevoie de o renovare în curte”, a declarat Dorian Popa, la Știrile Antena Stars.

Meniu de lux

Invitații prezenți la nunta lui Dorian Popa vor avea parte de un meniu de lux.

Cei doi au făcut în trecut degustarea și au vorbit despre ce îi așteaptă pe invitați. De la startere cu caracatiță, icre de somon sau piept de rață afumat până la scoici Saint-Jacques cu piure de țelină și pesto, bruschete cu migdale, fie gras sau paste ravioli cu homar.

Citește și: Dorian Popa și Andreea se pregătesc de nuntă. Primele detalii despre eveniment: „Așteptăm momentul cu sufletul la gură”

Pentru varianta de pește, invitații vor avea parte de black cod de Alaska cu risotto sălbatic și alge marine.

Ca fel principal, cei doi au ales cotlete de miel din Noua Zeeleandă, mușchi de vită argentinian și piure de cartof cu trufe.

„E exact cum am visat, iubirea mea!”, a spus Andreea.

„Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați, așteptăm momentul cu sufletul la gură, sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa. Asta ne dorim, să fim o familie și pe viitor să se și completeze familia și ne bucurăm că s-a ajuns și la acest moment.”, a mai spus Dorian Popa în exlcusivitate pentru SpyNews.ro.

A cerut-o în căsătorie în Maldive

Dorian Popa a cerut-o în căsătorie pe Andreea într-un resort din Maldive, în octombrie 2025. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani.

Cererea a avut loc pe o barcă, iar tânăra a fost extrem de încântată de surpriză.

