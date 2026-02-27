Dorian Popa, prima reacție după condamnarea la închisoare cu suspendare: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”

Dorian Popa a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, după ce a fost prins că a condus aflându-se sub influența substanțelor interzise. Acum, vloggerul a reacționat la condamnare. Iată ce a avut de spus.

Dorian Popa, prima declarație după ce și-a aflat pedeapsa

Dorian Popa și-a primit sentința, la doi ani și jumătate după ce s-a urcat la volan, deși avea urme de THC în sânge și a ieșit pozitiv la drugtestul făcut de polițiști. Vloggerul consumase marijuana, însă a precizat că nu mai era sub efect, deși urmele rămân în sânge.

Cântărețul a ajuns în instanță, unde a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, însă procurorii au contestat decizia și au vrut o pedeapsă mai mare.

Acum, procesul a ajuns la final, iar Curtea de Apel București a decis ca măsura să rămână în vigoare și decizia să fie definitivă.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansa la îndreptare. Toți cei care aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a spus Dorian Popa, la PRO TV.

După ce a fost oprit de polițiști pe 27 octombrie 2023, artistul a fost supus unui drugtest, care a ieșit pozitiv. Ulterior, conform raportului toxicologic de la IML, în organismul său a fost găsit substanța canabis.

„Nu am circumstanțe atenuante și îmi pare nespus de rău că am dat un exemplu negativ tinerilor care mă urmăresc”, spunea Dorian la acea vreme.

Ce trebuie să facă Dorian, conform instanței

Pedeapsa primită în instanță presupune ca Dorian Popa să îndeplinească mai multe obligații. El trebuie să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă, să comunice orice deplasare mai lungă de cinci zile, să participe la un program de reintegrare socială și să facă 60 de zile de muncă în folosul comunității în comuna Domnești.

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal și cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurențiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care va mai comite infracțiuni, nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere”, se arată în decizia judecătorilor.

