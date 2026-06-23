Gheorghe Dincă vrea să fie eliberat din închisoare. Criminalul din Caracal susține că are mari probleme de sănătate

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani pentru crimele din Caracal, cere eliberarea din Penitenciarul Craiova. Acesta invocă probleme grave de sănătate, inclusiv diabet și gonartroză, și acuză lipsa tratamentului adecvat.

Gheorghe Dincă vrea să fie eliberat din închisoare

Gheorghe Dincă, cunoscut drept „Monstrul din Caracal”, continuă să atragă atenția opiniei publice. Recent, acesta a solicitat din nou suspendarea pedepsei de 30 de ani de închisoare, invocând probleme grave de sănătate.

În cadrul unei audieri la Judecătoria Craiova, Dincă, în prezent încarcerat la Penitenciarul Craiova și ajuns la vârsta de 73 de ani, a susținut că suferă de dureri intense la genunchiul drept și că nu beneficiază de tratament medical adecvat în detenție.

Acesta a declarat că, în ciuda solicitărilor repetate, nu i s-a oferit nici măcar o cârjă pentru a se deplasa mai ușor. În plus, criminalul a menționat că se confruntă cu diabet zaharat, hipertensiune arterială, probleme de vedere și alte boli cardiovasculare.

Citește și: Guvernul lui Adrian Veștea a picat în Parlament. Ilie Bolojan vrea guvern minoritar: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”

Citește și: Ce este solo-maxxing, noul fenomen al Generației Z

Raportul medical contrazice cererea

Pentru a evalua veridicitatea afirmațiilor sale, magistrații au dispus efectuarea unor investigații medicale detaliate. Potrivit raportului emis, Gheorghe Dincă suferă de multiple afecțiuni cronice, inclusiv gonartroză bilaterală, diabet zaharat de tip 2, obezitate și hipertensiune arterială.

Totuși, comisia medicală a concluzionat că tratamentele necesare pot fi administrate în cadrul penitenciarului, fără a fi nevoie de întreruperea pedepsei.

În consecință, cererea sa a fost respinsă, însă Gheorghe Dincă nu a acceptat decizia și a contestat-o, urmând ca dosarul să fie analizat de instanțele superioare.

Citește și: Când se virează banii de pensii în iulie 2026

Citește și: O bucată de tunel s-a prăbușit la metrou, la Magistrala 4. Circulația trenurilor a fost oprită pentru o oră

Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare

Gheorghe Dincă a fost condamnat pentru uciderea brutală a Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, cazuri care au cutremurat România în 2019. Pe lângă omor calificat, el a fost găsit vinovat de viol, trafic de persoane și profanare de cadavre.

În urma procesului, suma pedepselor aplicate a fost de 108 ani de închisoare, însă, având în vedere vârsta înaintată, sentința finală a fost redusă la 30 de ani.

Conform anchetei, Gheorghe Dincă a ars cadavrele victimelor într-un butoi metalic, pe care îl deținea în curtea casei sale din Caracal.

„Ulterior, după ce a constatat decesul victimei, în scopul ascunderii infracțiunii de omor calificat, a ars cadavrul acesteia într-un butoi metalic”, au precizat procurorii.

Rămășițele au fost apoi abandonate într-o lizieră de pădure.

Apariția recentă a lui Gheorghe Dincă în fața magistraților a stârnit din nou interesul publicului. La aproape șapte ani de la cumplitele evenimente, acesta a ajuns de nerecunoscut, slăbit și cu o stare de sănătate vizibil deteriorată. Cu toate acestea, traumele provocate familiilor victimelor rămân vii, iar orice încercare a sa de a obține clemență din partea justiției este întâmpinată cu indignare de opinia publică.

Sursă foto: Libertatea

Urmărește-ne pe Google News