Nick Pasqual, condamnat la 32 de ani de închisoare pentru tentativă de omor. Actorul din „How I Met Your Mother” și-a atacat fosta iubită

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Actorul Nick Pasqual, cunoscut din „How I Met Your Mother”, a fost condamnat la 32 de ani de închisoare pentru tentativă de omor și agresarea fostei iubite. Incidentul brutal a avut loc în Los Angeles, în urmă cu doi ani.

Nick Pasqual, condamnat la 32 de ani de închisoare

Actorul Nick Pasqual, cunoscut pentru rolul său în serialul ”How I Met Your Mother”, a fost condamnat la o pedeapsă de cel puțin 32 de ani de închisoare, după ce un juriu l-a găsit vinovat de tentativă de omor și agresiune sexuală asupra fostei sale partenere.

Potrivit USA Today, sentința a fost pronunțată pe 2 iunie, iar cazul atrage atenția asupra violenței domestice și consecințelor sale devastatoare.

Într-o dimineață de iarnă, pe 23 mai 2024, Nick Pasqual a pătruns în casa fostei sale iubite, make-up artistul Allie Shehorn, din Los Angeles, la ora 4.30. Într-un act de violență extremă, acesta a înjunghiat-o de peste 20 de ori, lăsând-o cu răni critice.

Tânăra a supraviețuit miraculos și a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale pentru a repara tendoanele secționate din brațul drept și pentru a închide rănile grave din zona gâtului, conform unei pagini GoFundMe lansate în sprijinul ei.

„Allie Shehorn a supraviețuit miraculos și a avut curajul să își confrunte agresorul în instanță, mărturisind despre brutalitatea suferită”, a declarat procurorul districtual Nathan J. Hochman într-un comunicat.

„Mărturia ei a fost esențială pentru a obține un verdict de vinovăție, asigurând că Nick Pasqual nu va mai avea șansa de a răni pe altcineva”, a mai spus acesta.

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Actorul, găsit vinovat pentru șase capete de acuzare

Condamnarea lui Nick Pasqual, care include șase capete de acuzare, evidențiază realitatea dureroasă a violenței domestice, a spus Hochman. Printre acuzații se numără tentativa de omor, violul prin constrângere, trei infracțiuni de vătămare corporală gravă asupra unui partener și o acuzație de spargere de locuință în primul grad.

„Acest caz arată cât de important este ca victimele să își găsească vocea și să nu trăiască în tăcere și frică”, a adăugat Hochman, mulțumind echipei de procurori care a demonstrat că promisiunea responsabilizării este o realitate.

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După atac, Nick Pasqual a fugit din California, fiind prins la punctul de frontieră U.S.-Mexico din Sierra Blanca, Texas. A fost extrădat în Los Angeles, unde a pledat nevinovat în martie 2026. Procesul său, desfășurat pe parcursul a două săptămâni, s-a încheiat cu un verdict rapid—juriul a deliberat doar o oră și jumătate înainte de a-l găsi vinovat.

Înainte de tragedia care i-a marcat viața și cariera, Nick Pasqual era cunoscut pentru roluri minore, inclusiv cel al studentului Will din episodul „Field Trip” din sezonul 7 al serialului „How I Met Your Mother”. De asemenea, a avut apariții necreditate în filme precum „Rebel Moon – Part One: A Child of Fire” regizat de Zack Snyder și biopicul „Jobs”, și a jucat în filmul din 2009 „Homecoming” alături de Mischa Barton.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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