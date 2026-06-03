Tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu persistă. Ce acuzații îi aduce artista fostului soț: „Eu încerc să explic lucrurile astea”

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Alina Sorescu spune că fostul ei soț, Alexandru Ciucu, folosește strategii pentru atenție. Artista a vorbit despre gesturi ciclice care o implică indirect, într-un interviu pentru Antena Stars.

Tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu persistă

Scandalul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu continuă să atragă atenția publicului, chiar și la doi ani de la divorțul lor. Artista a făcut dezvăluiri despre provocările pe care le întâmpină în gestionarea relației cu fostul soț, acuzându-l că folosește strategii pentru a se menține în centrul atenției.

Prezentă la Știrile Antena Stars, Alina Sorescu a vorbit deschis despre dificultățile post-divorț, subliniind că unele gesturi ale lui Alex Ciucu ar fi mai mult decât simple acte de curtoazie. Cântăreața susține că designerul vestimentar a folosit momentul aniversar al fiicelor lor pentru a realiza postări pe social media cu flori, fotografii și chiar piesele sale muzicale în fundal.

„Eu încerc să explic lucrurile astea cât de la rece pot”

„E greu, după cum vedeți și voi, nici în ziua de astăzi situația nu se termină. De-asta am și făcut această postare în această zi și particip la tot felul de evenimente. (…) E greu pentru că sunt întrebată în continuare de această situație, pentru că strategiile continuă și după. Eu încerc să explic lucrurile astea cât de la rece pot și să spun că da, sunt strategii pe care le face și ele se întâmplă cumva ciclic. Adică zilele de naștere: luăm o floare, punem o poză, punem melodiile Alinei Sorescu”, a declarat artista, conform Știrile Antena Stars.

Alina Sorescu a recunoscut că decizia de a pune capăt mariajului nu a fost deloc ușoară, dar necesară. „Mi-a fost greu să pun piciorul în prag, m-am trezit destul de târziu”, a mărturisit aceasta.

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Ce spun Alina și Alexandru despre viața lor amoroasă după divorț

Într-un interviu pentru Spynews.ro, Alexandru Ciucu a vorbit despre abordarea sa privind o nouă relație. Designerul a subliniat că, deși nu exclude posibilitatea de a avea pe cineva alături, nu simte nevoia urgentă să-și refacă viața sentimentală.

„Nu aș zice că nu sunt pregătit, doar că nu-mi doresc lucrul acesta, pentru că știi cum e: când te așteaptă cineva acasă, nu știi cum te așteaptă. Noi zicem că ne așteaptă cu o vorbă bună, dar se poate întâmpla să te aștepte și altfel. Se poate întâmpla, mă uit și la alți oameni, mă gândesc și la mine în trecut. De cele mai multe ori, în zilele noastre, e posibil să nu ne aștepte cineva acasă, să ajungem amândoi deodată sau să aștepți tu pe cineva, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Nu țin neapărat să mă aștepte cineva acasă”, a declarat Alex Ciucu pentru Spynews.ro.

Alina Sorescu a declarat că nu este pregătită pentru o nouă relație după divorțul de tatăl fiicelor sale.

„Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru mine, și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă”, a spus Alina Sorescu, pentru VIVA!.

Foto: Facebook; Instagram

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