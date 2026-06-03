Mugur Mihăescu a devenit bunic. Fiica sa, Ivona, a născut o fetiță de ziua de naștere a actorului

Mugur Mihăescu a sărbătorit 59 de ani într-un mod cu totul special: devenind bunic pentru prima oară. Chiar în ziua aniversării sale, fiica sa, Ivona Mihăescu, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, transformând această dată într-un moment memorabil pentru întreaga familie.
Ivona Mihăescu, care a devenit mamă pentru prima dată, este căsătorită cu Vlad Gabura, partenerul său de viață încă din perioada studiilor în Marea Britanie. Cei doi s-au cunoscut în timpul facultății, iar povestea lor de iubire a culminat în 2025, când și-au unit destinele atât civil, cât și religios.
Venirea pe lume a fetiței lor a avut loc într-un cadru discret, la fel ca întreaga perioadă a sarcinii. Deși familia a preferat să păstreze această etapă departe de ochii publicului, au împărtășit ocazional câteva momente intime, precum anunțul privind sexul copilului.
Fostul actor, primele declarații despre rolul de bunic
Momentul nașterii a fost primit cu entuziasm atât de familie, cât și de admiratorii lui Mugur Mihăescu, care îl urmăresc cu drag încă din perioada în care acesta a devenit cunoscut publicului larg prin emisiunea „Vacanța Mare”.
La 57 de ani, Mugur Mihăescu își adaugă cu mândrie un nou rol important în viața sa: cel de bunic.
„Este unul dintre cele mai fericite momente din viața mea”, a declarat acesta, lăsând să se vadă emoția și recunoștința pentru această nouă etapă din viața sa.
De-a lungul anilor, Mugur Mihăescu a construit o carieră solidă în televiziune, devenind un nume de referință în comedia românească. Astăzi, însă, actorul își concentrează atenția asupra familiei sale, bucurându-se de timpul petrecut cu cei dragi și de noile roluri pe care viața i le oferă, dar și asupra carierei sale politice.
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