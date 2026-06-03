Reacția lui Lucian Viziru după ce a cerut ordin de protecție pentru fiul său. „Băiatul acela nu era la primul dosar!”

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Lucian Viziru a trecut prin momente extreme de delicate, după ce fiul său, Mihai, a fost victima unui conflict violent la școală. Cunoscut pentru discreția cu care își coordonează viața de familie, actorul a fost nevoit să lase deoparte reținerea și să acționeze ferm în instanță pentru a garanta siguranța copilului său în vârstă de 15 ani.

Incidentul, petrecut într-un liceu de renume din București, a escaladat până în punctul în care a fost necesară intervenția directă a judecătorilor, care au emis un ordin de protecție împotriva agresorului.

Impasul autorităților și decizia de a acționa în instanță

Deși agresiunea a intrat imediat în atenția conducerii unității de învățământ și a organelor de poliție, primele răspunsuri primite de familia Viziru au fost descurajante. Văzând că pârghiile clasice nu oferă o rezolvare rapidă, artistul a decis să preia frâiele situației și să folosească toate mijloacele legale pentru a-și pune adăpost adolescentul în fața pericolului.

„Nouă ni s-a spus și de la poliție că nu are ce să îi facă, de aceea am luat taurul de coarne și am cerut ordin de protecție. Și a funcționat acest lucru”, a declarat Lucian Viziru pentru viva.ro, explicând determinarea care l-a împins să nu renunțe la demersuri.

Dosar penal pentru agresor și primele semne de liniște

Intervenția magistraților s-a dovedit a fi soluția salvatoare care a readus ordinea în viața de zi cu zi a elevului. În urma analizării probelor, s-a descoperit că celălalt adolescent implicat în altercație avea deja antecedente de comportament agresiv înregistrate la poliție. Măsurile stricte impuse prin ordinul de restricție au tăiat însă elanul comportamentului ostil din curtea școlii.

„Între timp, lucrurile s-au calmat. Poliția i-a făcut dosar băiatului. Nu pot să dau prea multe detalii, dar ce pot să spun în plus este faptul că băiatul acela nu era la primul dosar. Dar, într-adevăr, a fost neplăcut pentru Mihai. Mai mult decât neplăcut, dar s-a rezolvat. Odată cu ordinul de restricție s-a potolit. A înțeles că ceea ce face la școală poate avea repercusiuni în viitor. Fiul meu are 15 ani și este în clasa a Vlll-a, și el, și acel băiat. Dar nu știu ce vârstă are acel copil”, a adăugat actorul.

Evaluarea psihologică și implicarea instituțiilor statului

Dincolo de bătălia juridică dusă la tribunal, componenta emoțională și trauma suferită de Mihai au reprezentat priorități absolute pentru părinți. Pentru a se asigura că starea de spaimă provocată de eveniment nu va lăsa urme adânci, adolescentul a fost inclus într-un program de monitorizare și consiliere, beneficiind de expertiza specialiștilor în protecția copilului.

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„Fiul nostru a fost la DGASPC, unde au stat de vorbă cu el cei de acolo. Acum se poate spune că este bine, dar au fost niște pași pe care i-am urmat ca să ajungem aici. Nu am stat cu mâinile în sân! Când vine vorba de copil, facem tot ce trebuie și tot ce ține de noi. Așa se face că am acționat imediat”, a concluzionat Lucian Viziru, subliniind datoria pe care o are orice părinte atunci când integritatea propriului copil este pusă în pericol.

Foto – Facebook

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