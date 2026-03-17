Lucian Viziru, mesaj direct pentru cei care îl numesc „alcoolic”. „Fraților, haideți să stabilim un aspect!” Ce le-a transmis criticilor

Lucian Viziru a stârnit din nou discuții în mediul online după ce mai mulți urmăritori au început să îl eticheteze drept „alcoolic”, în urma unor povești amuzante pe care actorul le-a relatat în trecut. Viziru a decis să intervină și să lămurească situația, explicând că episoadele povestite au fost scoase din context și că nu reflectă realitatea din prezent.

Episodul de la filmări care a reaprins discuțiile

Totul a pornit de la o întâmplare relatată de actor în urmă cu un an, când a povestit cum a ajuns mahmur pe platourile de filmare după câteva zile de petreceri. Viziru a descris atunci momentul ca fiind unul dintre cele mai dificile din cariera sa.

„E nasol să te duci mahmur la filmări, e cel mai nasol lucru. Băusem vreo trei zile la rând, noroc că era fratele meu lângă mine, aveam o secvență împreună, îmi făcea semn cu mâna, știam replicile, dar nu mai știam când să intru”, a povestit actorul pe rețelele sociale.

Deși relatarea avea un ton autoironic, mulți au interpretat-o ca pe o dovadă că actorul ar avea probleme serioase cu alcoolul.

„Nu sunt alcoolic”. Actorul pune lucrurile la punct

Într-un mesaj recent publicat pe rețelele sociale, Lucian Viziru a explicat că percepțiile apărute în mediul online sunt exagerate și nefondate.

„Păi fraților, haideți să stabilim un aspect pentru că în ultima vreme am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje cum că aș fi bețiv, alcoolic, boschetar etc. Toate clipurile pe care le postez eu pe Instagram, Facebook și TikTok sunt glume, pamflet, umor. Nu sunt alcoolic”, a transmis actorul.

Citeşte şi: „Mi-am schimbat percepția asupra vieții.” Lucian Viziru a avut probleme serioase de sănătate. Cum se simte acum

Citeşte şi: Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Unde locuiește copilul acum

Citeşte şi: Lucian Viziru, despre scena de dragoste cu Nicoleta Luciu din telenovela „Lacrimi de iubire”

El a continuat prin a defini, în viziunea sa, ce înseamnă cu adevărat dependența: „Un alcoolic este un om care se trezește dimineața și începe să bea. Ori eu nu mă trezesc niciodată înainte de prânz.”

Viziru a subliniat că episodul povestit este o întâmplare izolată din tinerețe și nu un comportament care să îi caracterizeze viața actuală. Actorul spune că publicul ar trebui să privească materialele sale online ca pe conținut de divertisment, nu ca pe confesiuni dramatice.

Ce probleme de sănătate a avut actorul anul trecut

Lucian Viziru a dezvăluit că a trecut prin probleme serioase de sănătate, experiență care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Actorul a mărturisit că perioada dificilă l-a făcut să își reevalueze prioritățile și modul în care își trăiește viața. Viziru spune că acum se simte mult mai bine și că a învățat să își asculte corpul și să acorde atenție lucrurilor cu adevărat importante.

„Am stat în spital vreo trei săptămâni, la un moment dat, cu o problemă la rinichi. După ce am stat în spital trei săptămâni, mi-am cam schimbat un pic percepția asupra vieții. Am avut o piatră la rinichi, am făcut complicații, cu o infecție, a fost destul de nasol.

Acum sunt bine și asta spuneam, că am început de atunci să văd lumea cu alți ochi. Chiar văzând ce se întâmplă în jurul meu și văzând oamenii cu probleme reale de sănătate, am început să prețuiesc mai mult fiecare zi, fiecare clipă”, a spus Lucian Viziru, pentru Cancan.ro.

