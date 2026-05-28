Lucian Viziru, dezvăluiri despre starea de sănătate. A ajuns la spital cu suspiciune de infarct și a stat la Terapie Intensivă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lucian Viziru a făcut mărturisiri despre unul dintre cele mai complicate momente prin care a trecut în ultimii ani din viața lui. El a povestit cum a fost internat la Terapie Intensivă și a fost monitorizat constant, din cauza unei suspiciuni de infarct.

Lucian Viziru, internat la Terapie Intensivă

Invitat în podcastul realizat de Bursucu, Lucian Viziru a povestit cum la sfârșitul anului 2024 a ajuns de urgență la spital cu suspiciune de infarct.

Fostul cântăreț a povestit că și-a petrecut noaptea de Revelion în spital. Totul a început cu dureri puternice în zona pieptului, așa că s-a dus la spital.

„Așa m-am dus la spital cu suspiciune de infarct. Mi-am petrecut noaptea de Revelion acolo, la Floreasca. M-am trezit cu dureri în capul pieptului, căutând pe net, că de obicei nu chem Salvarea (…) A fost prima dată când i-am zis soției să cheme Salvarea”, a explicat Lucian Viziru.

Când au apărut și alte simptome specifice problemelor cardiace, starea de panică a artistului s-a intensificat.

Citește și: Lucian Viziru îi răspunde Ioanei Ginghină, după ce aceasta a criticat actorii care primesc donații pe TikTok: „Exact asta își dorește”

„Vorbind și creând suspiciunea asta de infarct, parcă începuse să mă ia și pe umărul stâng o durere. M-a luat Salvarea, mi-au făcut analize și au descoperit niște valori crescute care indică infarctul”, a spus Viziru.

Medicii au continuat investigațiile, dar nu au avut un răspuns clar.

„M-am dus la ecograf, mi-a zis că e de la stomac. După m-au dus și m-au ținut la Terapie Intensivă cu suspiciunea de infarct vreo 2-3 zile. Ulterior am mai avut dureri. Am făcut și la inimă, mi-a ieșit că am avut…se îngroașă mușchiul inimii. La inimă nu cred că a fost..ba venea un medic să îmi spune ceva, altul altceva”, a explicat artistul.

Citește și: Lucian Viziru, replică pentru cei care îl critică că cere bani în mediul online: „Nu vă convine, dați mai departe”

El a spus că momentan se simte bine și că urmează să își facă analize pe viitor.

Ce spune despre consumul de droguri: „În showbiz nu cred că există cineva să nu fi consumat”

Lucian Viziru a vorbit și despre subiectul consumului de droguri în showbizul românesc. El nu a vrut să intre în detalii, dar spune că nu crede că există cineva care să nu fi consumat droguri în showbiz.

„În showbiz nu cred că există cineva care să nu fi consumat, asta e clar. Hai să zic, da, dar nu la modul hardcore, dar nici nu pot să detaliez, că se uită copiii și nu vreau să audă așa ceva”, a spus Lucian Viziru.

Citește și: „Mi-am schimbat percepția asupra vieții.” Lucian Viziru a avut probleme serioase de sănătate. Cum se simte acum

El a spus că, la un moment dat, s-a maturizat și a început să privească diferit lucrurile.

„E un moment, la fel cum a venit și la mine, când ți se pare inutil. În general că e vorba de sare, de apă, jocuri de noroc, totul cu măsură. La un moment dat o să îți dai seama că sunt inutile să fii fericite. E chiar mișto cu apă plată și cu un zâmbet”, a mai spus artistul.

Urmărește-ne pe Google News