Lucian Viziru, replică pentru cei care îl critică că cere bani în mediul online: „Nu vă convine, dați mai departe”

Lucian Viziru, actor și instructor de tenis, a răspuns ferm criticilor primite pe TikTok. Acuzat că cere bani online, el a explicat că are patru joburi și îi încurajează pe cei nemulțumiți să treacă mai departe și să îi ignore postările.



Lucian Viziru îi inspiră pe fani, dar nu se lasă descurajat de critici. Actorul, bine cunoscut pentru cariera sa în televiziune și film, își reconstruiește prezența publică prin intermediul TikTok, unde postează alături de soția sa și interacționează cu o comunitate în creștere. Totuși, nu toată lumea îi aplaudă eforturile. Unii internauți l-au acuzat că profită de platformă pentru câștiguri financiare, dar el a răspuns ferm acestor acuzații.

Lucian Viziru, care s-a întors în România după o perioadă petrecută în Germania ca instructor de tenis, a devenit din ce în ce mai activ în mediul online. Postările sale sunt pline de energie și distracție, dar au stârnit controverse printre unii utilizatori care cred că actorul ar fi în dificultăți financiare și ar cere bani de la urmăritori.

Reacția actorului

Într-un live recent pe TikTok, actorul a vorbit direct cu cei care îl critică.

„Dacă vreți să mă susțineți, dați cadouri. Nu vreți, vă uitați pur și simplu, poate dați un like. Nimeni nu vă bagă mâna în buzunar, dar pe mine mă ajută dacă mă susțineți. Este simplu. Mare înjositură. Stați liniștiți că am patru joburi, acesta este al patrulea. Nu e ca și cum o ard doar pe aici. Nu vă convine, dați mai departe și lăsați-mă în pace”, a declarat Lucian Viziru.

Mesajul său direct arată că nu se lasă afectat de comentariile negative și că își asumă cu mândrie diversitatea activităților sale. Pentru el, TikTok este mai mult decât o sursă de venit – este o modalitate de a împărtăși momente autentice și de a crea conexiuni.

Totodată, Lucian Viziru le-a sugerat celor care nu rezonează cu conținutul său să-și canalizeze energia în altă parte, încurajând o abordare mai pozitivă: „Nu vă place ce vedeți? Trecem mai departe”.

Cu acest mesaj, actorul subliniază importanța susținerii reciproce și a respectului în mediul online.

