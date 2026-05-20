Prezentatoarea Olivia Cucoș este însărcinată în luna a 6-a. Ea și Denis Furtună vor deveni părinți: „Urmează golul vieții mele!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Olivia Cucoș și Denis Furtună urmează să devină părinți. Prezentatoarea Tv și soțul ei au ținut ascunsă sarcina timp de șase luni. Acum, cei doi au făcut anunțul cel mare, iar fotografiile cu burtica de gravă a Oliviei au făcut senzație printre fani.

Olivia Cucoș va deveni mamă pentru prima oară

Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Valentine’s Day anul acesta. Se pare că cei doi au avut un motiv bine întemeiat pentru a își uni destinele.

Fostă concurentă la Chefi la Cuțite și prezentatoare Tv din Republica Moldova urmează să devină mămică.

Anunțul a venit ca o frumoasă surpriză pentru fanii cuplului, care au transmis o mulțime de mesaje de felicitare și au apreciat fotografiile.

Citește și: Olivia Cucoș de la „Chefi la cuțite” s-a căsătorit. Nunta a avut loc în secret, de Valentine’s Day

Olivia Cucoș a ales să posteze câteva imagini de la un shooting foto special realizat pentru a face anunțul special. Mai mult, ședința foto a avut elemente inspirate din lumea fotbalului. Ea apare într-o ținută sport, în timp ce ține în mână mingea de fotbal.

Ea și Denis Furtună nu au dezvăluit sexul bebelușului.

Citește și: De ce nu a ales încă Alina Ceușan un nume pentru fetița ei: „O să anunțăm la naștere”

„VAR confirmă: urmează golul vieții mele”, a scris aceasta în dreptul unui videoclip.

A fost cerută în căsătorie de două ori

Olivia Cucoș a fost cerută în căsătorie de două ori. Prima dată s-a întâmplat de ziua ei, când vedeta a fost luată prin surprindere și a primit inelul de logodnă.

Și pentru că asta nu a fost suficient, fotbalistul a mai cerut-o o dată în căsătorie într-un cadru mai romantic și intim, la Palatul Mogoșoaia, unde i-a oferit un al doilea inel.

Momentul a fost unul cu totul special, pe care vedeta l-a povestit ulterior.

,,Totul s-a întâmplat într-un mod foarte natural și emoționant. Prima dată m-a cerut de ziua mea, în septembrie — un moment care m-a luat complet prin surprindere. Recunosc, la început am crezut că glumește, că e doar un gest simbolic. Însă câteva săptămâni mai târziu, mi-a făcut o cerere adevărată, de data aceasta cu un inel nou și o atmosferă de vis, la Palatul Mogoșoaia. A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă’, a povestit Olivia Cucoș, potrivit realmedia.md.

Urmărește-ne pe Google News