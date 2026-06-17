Sarah “Smac” McCreanor și Ryan Conferido s-au căsătorit și așteaptă primul lor copil. Celebra pereche de dansatori a anunțat sexul bebelușului

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Sarah “Smac” McCreanor și Ryan Conferido sunt protagoniștii unei etape cu totul excepționale în viața lor de cuplu. Cei doi dansatori faimoși au uimit comunitatea online după ce au decis să își schimbe radical viața în doar câteva zile, comasând mai multe momente majore într-un singur eveniment.

Printr-un videoclip plin de umor publicat pe rețelele de socializare, cuplul a dezvăluit că s-a căsătorit în secret, că urmează să aibă primul copil și că familia lor se va mări cu o fetiță.

O nuntă de vis și vestea cea mare

Anunțul oficial a fost conceput în stilul de comedie vizuală care a făcut-o celebră pe Sarah McCreanor. Clipul, intitulat sugestiv „Actualizare de weekend”, a prezentat veștile în etape bine calculate. Mai întâi, Sarah și-a arătat verigheta, confirmând oficializarea relației. Ulterior, artista și-a expus burtica de gravidă, iar momente mai târziu, proaspătul ei soț a apărut în cadru ținând un balon roz. Pe lângă aceste trei vești majore, fanii au aflat că weekendul a coincis și cu ziua de naștere a lui Ryan, care a împlinit 43 de ani și a sărbătorit într-un mod inedit, gustând pentru prima dată în viață o băutură alcoolică.

Evenimentul privat s-a transformat rapid într-o reuniune de elită a comunității de dansatori din Statele Unite. Ceremonia a fost oficiată de renumitul dansator Dominic „D-Trix” Sandoval, iar printre invitații de marcă s-au numărat creatoarea de conținut Bethany Mota și artistul Redfoo, jumătatea legendarei trupe LMFAO, alături de care Conferido a concertat în turneele mondiale din anii trecuți.

Dragoste sub presiune și recunoștință în fața prietenilor

Emoția momentului a fost completată de mesajele transmise de cei doi miri, care au ținut să le mulțumească celor dragi pentru discreție și susținere. Ryan Conferido a împărtășit cu fanii un album digital cu fotografii de la petrecere, însoțit de o declarație profundă despre intensitatea trăirilor din acele zile.

„Cele mai nebunești zile din scurta noastră viață, toate adunate într-un singur weekend. Atât de multă dragoste intensă și acumulată pentru fiecare persoană din acest spațiu. Vă mulțumim că ați făcut această scurtă existență în timp specială împreună. Perfecțiunea nu s-ar putea compara niciodată cu ceea ce a fost asta”, a mărturisit coregraful, vizibil mișcat de atmosfera de la nuntă.

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Schimbare de planuri pentru marea campioană a coregrafiilor neconvenționale

A doua zi după marea petrecere, Sarah McCreanor, în vârstă de 33 de ani, a revenit pe platformele sociale cu o doză proaspătă de autoironie. Ea a publicat un material video de tranziție care contrasta planurile inițiale pentru eveniment cu realitatea sarcinii. Clipul începea cu textul optimist „Nunta din 2026: E timpul să intru în formă!”, după care imaginea se schimba brusc cu ea îmbrăcată în rochia albă de mireasă, punându-și în evidență sarcina avansată. Artista a completat momentul cu un mesaj scurt și haios, scriind simplu în descriere că a intervenit o schimbare de planuri.

Această abordare plină de viață nu este o surpriză pentru cei care îi urmăresc cariera. Originară din Australia, Sarah a devenit un fenomen global datorită capacității sale de a găsi dans în cele mai bizare elemente ale cotidianului. Ea își definea viziunea artistică într-un dialog cu jurnaliștii americani, explicând mecanismul din spatele umorului său.

„Cred că unul dintre cele mai amuzante lucruri pe care le poți face este să încerci să dansezi pe ceea ce nu se poate dansa. Mă uit, de exemplu, la un videoclip cu o presă hidraulică care stripește ceva și eu văd o coregrafie”, declara anterior artista. Cu doi părinți care au transformat mișcarea și originalitatea în stil de viață, fanii sunt deja convinși că viitoarea lor fetiță va crește într-un mediu extrem de creativ.

Foto – Instagram

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