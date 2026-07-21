Cum și-a ascuns Ani Crețu nunta de propria mamă. Actrița a recunoscut: „Am făcut-o doar pentru mine”

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Ani Crețu a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre viața ei personală. După aproape 14 ani de relație cu Marcel Chiva, actrița s-a căsătorit în mare discreție. A păstrat totul secret până în ultimul moment și nici măcar mama ei nu a știut că urma să ajungă în fața ofițerului de stare civilă.

Ani Crețu a ținut nunta ascunsă de toată lumea

Ani Crețu vorbește foarte rar despre viața ei personală, însă de această dată a dezvăluit un detaliu pe care puțini îl știau. Actrița s-a căsătorit cu Marcel Chiva în mare secret, după aproape 15 ani de relație, fără să organizeze o nuntă mare și fără să le spună dinainte nici măcar celor apropiați.

Ea a explicat că și-a dorit ca momentul să fie unul intim, doar pentru ea și soțul ei, fără agitație și fără atenția publicului. Din acest motiv, nu a considerat că trebuie să anunțe pe cineva înainte de căsătorie.

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Mai mult, actrița a povestit că nici mama ei nu a știut că urma să se mărite. Aceasta a aflat abia după ce Ani și partenerul ei deveniseră deja soț și soție. Potrivit actriței, decizia a fost luată împreună, pentru că și-au dorit ca acest pas important să rămână un moment special doar pentru ei.

„Mama nu a știut că mă căsătoresc. Eu nunta am făcut-o doar pentru mine. Am zis: „Asta e despre mine. Nunta o fac la o vârstă asumată, cu copil mare, după ani de relație”. Eu am discutat cu Marcel, chiar cu o seară înainte. El a spus: „Dacă o să se supere cutare și cutare?”. I-am zis: „Păi, la câți prieteni avem ar trebui să facem nuntă cu cel puțin 500 de persoane.

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Am zis așa: „Cei care se vor bucura luni, când vor afla, sunt cei care s-ar bucura cu noi și în momentul ăsta. Cei care nu se vor bucura luni sunt cei care ar fi zâmbit duminică de complezență”. Dacă omul nu înțelege care este o limită…”, a spus Ani Crețu pentru Știrile Antena Stars.

Cum se înțelege cu soțul ei

Actrița a povestit că ea și soțul ei au o relație foarte frumoasă și că nu s-au certat niciodată serios.

Vedeta susține că încă de la început au stabilit reguli clare și limite pe care le respectă amândoi, lucru care i-au ajutat să depășească toate greutățile.

„E drăcos rău de tot (n.r. soțul ei). Nu ne-am certat niciodată. Avem foarte multe limite pe care le-am impus la început. Și mai avem asta: „Vezi că apeși pe butoane!”. Atunci, lucrurile încetează. Fiecare dintre noi pune limite. Avem lucruri foarte bine stabilite. Lumea ne întreabă de ce mergem doar noi trei în vacanță. Eu abia aștept să respir doar cu ei”, a completat actrița.

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