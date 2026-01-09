Ce face și cum arată acum Ani Crețu de la „Vacanța Mare”: „Încerc să trăiesc în prezent… marea mea luptă cu mine”

De la scenetele comice alături de grupul umoristic „Vacanța Mare” la fotoliul de director, Ani Crețu își dedică energia întâi familiei și imediat apoi carierei. Pe 15 ianuarie, Sala Dalles va găzdui spectacolul „Să fie sara-n asfințit”, un tribut moștenirii culturale românești. Într-un interviu pentru Click!, actrița a vorbit despre cum se împarte între rolurile de mamă, actriță și directoare de teatru.

Ce face și cum arată Ani Crețu de la „Vacanța Mare” acum

Ani Crețu (47 de ani), actrița care a adus zâmbete pe fețele românilor în anii 2000 ca parte a grupului „Vacanța Mare”, continuă să inspire și să își redefinească drumul. După ce a jucat alături de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, Ani trăiește prezentul cu intensitate, ocupându-se de familie și pasiuni, dar și de noi responsabilități profesionale. Ani are un fiu de 12 ani și este acum director la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, o poziție care îi permite să onoreze și să promoveze cultura națională.

Viața între scenă și familie

„Fac ce am făcut mereu, adică de la 18 ani și jumătate: teatru”, spune Ani Crețu pentru Click!, subliniind că scena rămâne o parte esențială a vieții sale. Dincolo de carieră, actrița își canalizează energia spre familie și prieteni, încercând să trăiască prezentul cu maturitate și echilibru. „Îmi este dor de efervescența acelor vremuri, dar încerc să trăiesc în prezent… marea mea luptă cu mine”, afirmă Ani, mărturisind că fiecare etapă a vieții vine cu provocările ei.

Citește și: Viorica Dăncilă, critici dure la adresa PSD: „Sunt foarte dezamăgită! Au fost greșeli mari!” Fostul premier rupe tăcerea despre jocurile de culise din partid

Rolurile vieții: mamă, soție, director

Deși jonglează cu multiple roluri, Ani consideră că maternitatea este prioritatea numărul unu. Fiul ei, Adan, va împlini 13 ani în martie 2026, iar Ani se concentrează să îl ghideze cu blândețe în perioada adolescenței. „Adolescentul este acea ființă fragilă aflată între două lumi: copilăria pe care a trăit-o și maturitatea, cea care va veni”, explică ea. Din punct de vedere al sănătății, Adan se simte bine, având o imunitate bună și o alimentație atent controlată de mama lui, care continuă să îi pregătească mesele inclusiv pentru școală.

Spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale

În noiembrie 2025, Ani Crețu a preluat funcția de director al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și a început anul 2026 cu un spectacol deosebit dedicat Zilei Culturii Naționale. „Avem o bogăție culturală fabuloasă pe care avem datoria de a o păstra și a o cinsti”, declară Ani. Spectacolul „Să fie sara-n asfințit” este inspirat de o poezie scrisă de Mihai Eminescu și reunește muzică, poezie și interpretări dedicate unor mari personalități culturale precum Eminescu, Nichita Stănescu, George Enescu și Ciprian Porumbescu. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie 2026, la Sala Dalles, cu intrare liberă.

Citește și: Mariana Moculescu, cuvinte dure la adresa regretatului Horia Moculescu. „Moartea nu e de ajuns ca să uit. Eu nu îl iert!” De ce refuză să meargă la mormântul compozitorului

Planuri ambițioase pentru 2026

Ani Crețu își propune să readucă Centrul Metropolitan pentru Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” la statutul de reper cultural și educațional. „Voi fi mâine ceea ce sunt acum”, afirmă actrița, arătându-și determinarea de a crea proiecte de impact, inclusiv un program dedicat adolescenților, pe care îl va anunța după stabilirea tuturor detaliilor. „Continui ceea ce fac, lucrez cu și la mine”, concluzionează Ani, demonstrând că pasiunea și implicarea sunt esențiale în orice domeniu.

Foto: Facebook; Instagram

Urmărește-ne pe Google News