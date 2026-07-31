Actrița și cântăreața Iga Cembrzyńska, emblemă a Generației de Aur a culturii poloneze, a murit la 87 de ani

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Iga Cembrzyńska, una dintre figurile emblematice ale culturii poloneze, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Vestea tristă despre trecerea în neființă a îndrăgitei actrițe de teatru și film, cântărețe și scenariste a fost anunțată public de părintele Andrzej Luter.

Cu o carieră impresionantă de peste jumătate de secol, actrița și cântăreața lasă în urmă o moștenire culturală extrem de bogată, marcând generații întregi prin rolurile sale memorabile și prin talentul său polivalent.

De la studiile la Varșovia la debutul pe marele ecran

Născută la 2 iulie 1939 în orașul Radom sub numele de Maria Elżbieta Cembrzyńska, artista a ales să adopte numele de scenă Iga în perioada studiilor universitare. Pasiunea pentru arta dramatică a purtat-o către Școala de Stat de Teatru din Varșovia, instituție pe care a absolvit-o cu succes în anul 1962, notează presa internațională.

Relația sa cu cinematografia a început spectaculos câțiva ani mai târziu.

În 1964, Iga Cembrzyńska a debutat pe marele ecran în rolul Prințesei Emina din producția „Manuscrisul din Saragossa”, un film de referință regizat de Wojciech Jerzy Has. Acest prim pas i-a deschis ușile către colaborări de prestigiu, inclusiv cu legendarul regizor Andrzej Wajda, dar și către scenele celor mai importante teatre din capitala poloneză, precum Powszechny, Komedia și Ateneum.

De asemenea, artista a devenit un chip familiar pentru publicul larg prin aparițiile sale în producțiile Teatrului de Televiziune și în serialul cult „More Than Life at Stake”.

Legătura personală și artistică cu regizorul Andrzej Kondratiuk

Etapa definitorie din viața sa profesională și personală a fost legată de regizorul Andrzej Kondratiuk. Cei doi s-au căsătorit în anii 1980 și au format o echipă creativă excepțională până la moartea cineastului, survenită în 2016. Cembrzyńska a fost muza și protagonista a peste zece filme regizate de soțul ei, printre care titluri de referință precum „Hydrozagadka”, „Jak to się robi” și „Pełnia”.

Performanța sa din filmul „Praf de stele” (Gwiezdny Ekran), unde a interpretat-o pe Stara, i-a adus o recunoaștere uriașă din partea criticii și a publicului, fiind recompensată cu prestigiosul premiu Ecran de Aur. În anii 1990, parteneriatul lor artistic a trecut la un alt nivel când artista a fondat casa de producție Iga Film, prin intermediul căreia a co-creat proiecte cinematografice alături de partenerul ei de viață.

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O carieră muzicală și o moștenire artistică inconfundabilă

Versatilitatea Igăi Cembrzyńska s-a manifestat cu aceeași intensitate și în domeniul muzical. Neimpunându-și granițe artistice, ea s-a afirmat ca o solistă remarcabilă, abordând cu succes genuri precum jazz și pop și lansând mai multe albume de-a lungul anilor.

Prin dispariția sa, Polonia pierde nu doar o actriță talentată, ci un artist complet care a adus o contribuție fundamentală la diversitatea și bogăția teatrului, muzicii și cinematografiei poloneze.

Foto – capturi Youtube

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