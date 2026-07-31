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Relația dintre Daniela și Valentin traversează una dintre cele mai dificile perioade de la intrarea lor în emisiunea „Casa Iubirii” de la Kanal D. O discuție purtată între cei doi concurenți a scos la iveală neliniști adânci legate de viitorul lor ca parteneri în afara show-ului matrimonial.

Deși amândoi susțin că își doresc o comunicare mai bună, teama de un eșec și zvonurile apărute în casă au dus la momente pline de incertitudine și reproșuri.

Dialog aprins între cei doi îndrăgostiți: „Păi și unde ar duce asta?”

Momentele de nesiguranță au început după ce Daniela i-a mărturisit lui Valentin că anumite informații aflate recent au făcut-o să se gândească direct la o posibilă despărțire. Tânăra a recunoscut că se teme că partenerul ei ar renunța rapid la relație dacă lucrurile nu decurg perfect după terminarea emisiunii.

În cadrul unei discuții directe, Daniela a încercat să obțină explicații de la Valentin după ce a auzit că acesta ar fi pregătit să revină în emisiune în cazul unui eșec amoros. Valentin a întrebat-o direct pe colega sa: „Poți să repeți ce ai aflat?”. Daniela i-a răspuns fără ocolișuri: „Am aflat asta. Dacă nu o sa funcționeze, tu te-ai întoarce aici”.

Concurentul a vrut să afle pe ce se bazează suspiciunile ei, iar tânăra i-a reamintit de declarațiile făcute pe conexiune legate de dificultățile de comunicare. Daniela i-a spus: „Că este o comunicare grea, iar pe viitor o să obosești”. Valentin a ținut să clarifice situația și i-a explicat: „Nu am spus asta, am zis că sunt momente care se repetă, iar dacă nu se rezolvă o sa fie obositor”. Întrebat de Daniela „Păi și unde ar duce asta?”, Valentin a încercat să afle dacă mai există șanse de remediere: „Bun, dar ce crezi că nu se poate schimba comunicarea între noi?”.

Deși Daniela a recunoscut că speră într-o schimbare în bine, Valentin a plusează: „Ok, atunci dacă o să se schimbe în bine și ar ajunge în punctul ăla? Să ne despărțim de oboseală?”. Concurenta a concluzionat afectată: „Pur și simplu înțelege măcar că nu mă așteptam”.

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Emanuel intervine cu acuzații grave: „Valentin este periculos”

Tensiunile din cuplu s-au accentuat și mai mult în urma unor mărturisiri neașteptate făcute de Emanuel. Concurentul a purtat o discuție privată cu Daniela în care a lansat avertismente dure la adresa lui Valentin, acuzându-l de falsitate și de un comportament calculat.

Emanuel i-a transmis colegei sale că Valentin afișează o mască în fața camerelor de filmat și că își ascunde adevăratele intenții. El i-a spus ferm Danielei: „Valentin are o latură întunecată. El este periculos”. Surprinsă de afirmațiile dure ale colegului ei, Daniela i-a replicat scurt: „Lași loc de interpretat”.

Emanuel nu s-a oprit însă aici și a adus mai multe argumente, susținând că Valentin este deranjat de personalitatea veselă a Danielei și că își dorește deja să participe la viitorul sezon al emisiunii. Emanuel i-a explicat tinerei: „Îți spun ce cred eu. El nu e mulțumit de cum decurge comunicarea cu tine. E foarte morocănos, iar tu ești foarte jucăușă și nu-i convine cum ești tu. De la un timp el a început să fie foarte prezent și să facă niște lucruri pe care le făceau alți concurenți în trecut. El se gândește la sezonul 6, sunt 100% sigur”.

Foto – capturi Youtube

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