Reacția AUR după întâlnirile dintre Ilie Bolojan și George Simion. „Unii recunosc că, alții nu!”

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Scena politică de la București este zdruncinată de noi dezvăluiri, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a recunoscut public că a avut două întrevederi cu liderul AUR, George Simion.

Reacția formațiunii de opoziție nu s-a lăsat așteptată: reprezentanții AUR afirmă că aceste întâlniri nu reprezintă o excepție, ci o practică generalizată în rândul partidelor parlamentare. Potrivit formațiunii, dialogul a fost purtat cu întreaga clasă politică, însă mulți dintre lideri aleg să ascundă acest lucru de teama consecințelor publice.

Explicațiile lui Ilie Bolojan privind întrevederile cu AUR

Valul de reacții a fost declanșat de mărturisirea făcută în direct de premierul interimar. Ilie Bolojan a căutat să nuanțeze semnificația acestor întrevederi, susținând că nu au existat târguieli sau negocieri pentru guvernare, ci doar o conduită instituțională civilizată față de un partid votat de o parte a populației.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată.

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Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan.

AUR susține că negocierile din culise au inclus toți liderii

Poziția celor de la AUR vine să confirme existența acestor contacte, însă reprezentanții partidului aduc în prim-plan o imagine mult mai amplă a discuțiilor purtate în spatele ușilor închise.

Formațiunea condusă de George Simion subliniază că mulți politicieni refuză să își asume public aceste dialoguri. Reprezentanții partidului au oferit o poziție fermă pe această temă.

„Discuțiile au fost cu toți liderii politici. (…) Unii recunosc că au participat la discuții, alții nu. Nu putem să răspundem noi de ce unii se ascund”, a transmis AUR, potrivit digi24.ro.

Sorin Grindeanu acuză PNL de ipocrizie și negocieri pe sub masă

Declarațiile privind întâlnirile dintre Bolojan și Simion au stârnit un val de critici vehemente din partea conducerii PSD. Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a reacționat dur, acuzându-l pe premierul interimar de dublu standard și de încercarea de a-și menține funcția prin înțelegeri ascunse cu cei pe care public îi eticheta drept extremiști.

Sorin Grindeanu a susținut că așa-zisul pro-european Ilie Bolojan a renunțat la principii din interes politic, negociind prin camere de hotel de la Cluj până la Bruxelles cu fix aceiași lideri pe care îi critica televizat. De asemenea, liderul PSD a taxat ironia situației, întrebându-i pe liberali cum de au descoperit abia acum că cei de la AUR au susținere electorală, după ce timp îndelungat i-au catalogat drept un pericol pro-rus pentru Europa.

Blocajul de 86 de zile și soluția anticipatelor

Miza tuturor acestor atacuri și dezvăluiri este legată direct de imposibilitatea formării unei majorități stabile. În timp ce principalele formațiuni politice se acuză reciproc de blaturi și negocieri pe sub masă, reprezentanții AUR atrag atenția că actualele partide parlamentare au eșuat în încercarea de a guverna.

Potrivit conducerii AUR, alianța de facto dintre PSD, PNL, USR și UDMR s-a dovedit incapabilă să identifice o formulă de sprijin parlamentar în mai bine de 86 de zile de criză continuă. În acest context, formațiunea își menține poziția fermă și susține că singura ieșire democratică din impas este declanșarea alegerilor anticipate, urmată de instalarea unui guvern stabil pentru următorii patru ani.

Foto – Facebook

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